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Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року
Від початку доби відбулося 183 бойових зіткнення з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог був активний на Курахівському та Краматорському напрямках

За добу російські загарбники завдали по території України чотири ракетні удари, застосувавши 9 ракет, 59 авіаційних ударів із застосуванням 77 КАБів, 381 удар дронами-камікадзе та здійснив майже 2400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 183 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському та Краматорському напрямках.

На Харківському напрямку

Окупанти впродовж дня здійснили дві атаки поблизу Вовчанська і Липців. Одне боєзіткнення ще триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбивали 25 атак. Найбільшу активність противник проявляв в районах Синьківки, Колісниківки та в напрямку Лозової, де досі тривають боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Ворог атакував сімнадцять разів, намагався просунутися в напрямку восьми різних населених пунктів та в Серебрянському лісі. Концентрував зусилля поблизу Греківки, Невського і Твердохлібового.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Упродовж дня наші захисники відбивали вісім штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Спірного, Званівки, Білогорівки та Виїмки. Досі в чотирьох локаціях тривають бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Відбулося 19 бойових зіткнень. Найбільшу активність окупанти проявляли в районі Калинівки – де провели понад половину атак. Бої тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Протягом дня, окупанти атакували в районах населених пунктів Курдюмівка, Торецьк, Неліпівка та Нью-Йорк. 13 атак вже відбито нашими захисниками.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

З початку доби в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новогродівка, Гродівка, Карлівка, Селидове та Михайлівка наші війська відбивали 30 наступальних та штурмових дій ворога. Чотири з них ще триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч.

За попередніми даними, за сьогодні ворог втратив 168 осіб вбитими та 216 - пораненими, також українські військовослужбовці знищили два танки Т-72, три БМП та дев’ять автомобілів. Окрім того, два танки та 17 автомобілів ворога було суттєво пошкоджено.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 28 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в районах Костянтинівки і Георгіївки – здійснили п’ять і 13 атак відповідно. Також спроби просування відбувалися у бік Українська, Лісівки та Галицинівки. Окупанти зазнають втрат.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року фото 9
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Окупанти атакували в напрямку Вугледара, Водяного, Макарівки та Времівки. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року фото 10
мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Наші війська зупинено чотири атаки противника поблизу Малої Токмачки і Роботиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року фото 11
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни відбили три штурми російських загарбників.

Нагадаємо, триває 921-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
Теги: фронт війна ворог озброєння Генштаб окупанти

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