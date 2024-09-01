Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року
Ворог був активний на Курахівському та Краматорському напрямках
За добу російські загарбники завдали по території України чотири ракетні удари, застосувавши 9 ракет, 59 авіаційних ударів із застосуванням 77 КАБів, 381 удар дронами-камікадзе та здійснив майже 2400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.
Новини війни в Україні
Від початку доби відбулося 183 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському та Краматорському напрямках.
На Харківському напрямку
Окупанти впродовж дня здійснили дві атаки поблизу Вовчанська і Липців. Одне боєзіткнення ще триває.
На Куп’янському напрямку
Сили оборони відбивали 25 атак. Найбільшу активність противник проявляв в районах Синьківки, Колісниківки та в напрямку Лозової, де досі тривають боєзіткнення.
На Лиманському напрямку
Ворог атакував сімнадцять разів, намагався просунутися в напрямку восьми різних населених пунктів та в Серебрянському лісі. Концентрував зусилля поблизу Греківки, Невського і Твердохлібового.
На Сіверському напрямку
Упродовж дня наші захисники відбивали вісім штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Спірного, Званівки, Білогорівки та Виїмки. Досі в чотирьох локаціях тривають бої.
На Краматорському напрямку
Відбулося 19 бойових зіткнень. Найбільшу активність окупанти проявляли в районі Калинівки – де провели понад половину атак. Бої тривають.
На Торецькому напрямку
Ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Протягом дня, окупанти атакували в районах населених пунктів Курдюмівка, Торецьк, Неліпівка та Нью-Йорк. 13 атак вже відбито нашими захисниками.
На Покровському напрямку
З початку доби в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новогродівка, Гродівка, Карлівка, Селидове та Михайлівка наші війська відбивали 30 наступальних та штурмових дій ворога. Чотири з них ще триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч.
За попередніми даними, за сьогодні ворог втратив 168 осіб вбитими та 216 - пораненими, також українські військовослужбовці знищили два танки Т-72, три БМП та дев’ять автомобілів. Окрім того, два танки та 17 автомобілів ворога було суттєво пошкоджено.
На Курахівському напрямку
На цей час доби нараховується 28 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в районах Костянтинівки і Георгіївки – здійснили п’ять і 13 атак відповідно. Також спроби просування відбувалися у бік Українська, Лісівки та Галицинівки. Окупанти зазнають втрат.
На Времівському напрямку
Окупанти атакували в напрямку Вугледара, Водяного, Макарівки та Времівки. Ситуація контрольована.
На Оріхівському напрямку
Наші війська зупинено чотири атаки противника поблизу Малої Токмачки і Роботиного.
На Придніпровському напрямку
Ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни відбили три штурми російських загарбників.
Нагадаємо, триває 921-й день повномасштабної війни в Україні.
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