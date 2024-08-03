Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Втрати РФ на фронті: британська розвідка вказала на важливу деталь

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Втрати РФ на фронті: британська розвідка вказала на важливу деталь
Росія продовжує наступальні операції на широкому фронті від Харкова до села Роботине у Запорізькій області
фото з відкритих джерел

Рівень втрат російських військ у серпні, ймовірно, сягатиме в середньому понад 1000 осіб на день

Середньодобові бойові втрати в Україні російської армії убитими та пораненими за останні два місяці зменшилися з максимальних 1262 осіб на добу у травні до 1140 у липні. Однак, попри це, останні три місяці були «найдорожчими» в контексті втрат для російських військ з лютого 2022 року. Про це у соцмережі Х повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зменшення середньодобового показника, ймовірно, свідчить про те, що російські війська укріплюють позиції на Харківському напрямку. Хоча цей новий підхід збільшив тиск на фронті, ефективна українська оборона і брак російської підготовки зменшують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи для отримання більш широких оперативних переваг», – вважають у британській розвідці.

У зведенні прогнозують, що рівень втрат російських військ у серпні, ймовірно, сягатиме в середньому понад 1000 осіб на день, оскільки Росія продовжує наступальні операції на широкому фронті від Харкова на півночі до села Роботине у Запорізькій області на півдні України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден переконаний, що Україна здатна зупинити російського диктатора Володимира Путіна у його прагненні знищити її. Про це американський лідер сказав на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні.

Він впевнено заявив: «Україна може і зупинить Путіна».

Як повідомлялося, під час саміту НАТО, який проходить у Вашингтоні впродовж 9–11 липня, усі члени Альянсу підпишуть нове оборонно-промислове зобов’язання

Також відомо, що країни НАТО нададуть понад $7 млн доларів для підтримки жінок у ЗСУ. На ці кошти закуплять понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження. Про це на прийомі після круглого столу НАТО «Жінки, мир, безпека» заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Міноборони України.

Читайте також: Втрати ворога станом на 3 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Теги: розвідка росія Міноборони втрати британська розвідка соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маск вирішив додати креативу, називаючи майбутні міста на Марсі
Ілон Маск вигадав ім'я для першого міста на Марсі
5 липня, 12:25
У небі над Ростовською областю силами ППО нібито збито 10 БпЛА
Росія поскаржилася на масовану атаку дронів на Ростов
5 липня, 04:21
Латвійські військові вирішили підтримати своїх українських колег
Латвійські військові писатимуть слово «Росія» з маленької літери
4 липня, 14:15
Російські пропагандисти отримали нову методичку від Кремля
Уже не «СВО»: Кремль наказав пропагандистам називати війну по-новому
6 липня, 10:26
На думку Руслана Горбенка, для того, щоб перемогти у війні, необхідно ретельніше ставитись до підбору командувачів
Депутати пропонують карати командирів через загибель бійців
6 липня, 11:59
Росія заробила $16,7 млрд від експорту нафти в червні, що на 1,2% менше, ніж у попередньому місяці
Доходи РФ від експорту нафти впали до чотирьохмісячного мінімуму – Bloomberg
11 липня, 20:38
Для атаки по окупантах сили оборони використали морські та повітряні дрони
Дрони СБУ уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав – джерела
18 липня, 14:05
Нині триває 883-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 25 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
25 липня, 07:52
На даний час відбулося 125 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2024 року
25 липня, 00:02

Соціум

Втрати РФ на фронті: британська розвідка вказала на важливу деталь
Втрати РФ на фронті: британська розвідка вказала на важливу деталь
В Орловській області горіла багатоповерхівка, влада заявила про атаку дронів
В Орловській області горіла багатоповерхівка, влада заявила про атаку дронів
Як правильно отримати оплачувану відпустку в Польщі: усі тонкощі
Як правильно отримати оплачувану відпустку в Польщі: усі тонкощі
У Білгородській області безпілотники атакували нафтобазу
У Білгородській області безпілотники атакували нафтобазу
У Росії через невдачі на фронті арештовано військового начальника – ISW
У Росії через невдачі на фронті арештовано військового начальника – ISW
У Ростовській області дрони влучили у комбінат, де зберігається паливо для армії РФ
У Ростовській області дрони влучили у комбінат, де зберігається паливо для армії РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Боксер Хижняк приносить Україні чергову нагороду Олімпіади
45K
Суд обрав додатковий запобіжний захід Саакашвілі
41K
Китай планує «колонізувати» понад 60 країн. Список тих, хто вже втрапив у пастку
34K
Затримання працівників ТЦК на Тернопільщині: реакція оперативного командування «Захід»
17K
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ пояснив, чого нині бракує на фронті

Новини

Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
Сьогодні, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
Вчора, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Вчора, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua