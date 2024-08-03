Втрати РФ на фронті: британська розвідка вказала на важливу деталь
Рівень втрат російських військ у серпні, ймовірно, сягатиме в середньому понад 1000 осіб на день
Середньодобові бойові втрати в Україні російської армії убитими та пораненими за останні два місяці зменшилися з максимальних 1262 осіб на добу у травні до 1140 у липні. Однак, попри це, останні три місяці були «найдорожчими» в контексті втрат для російських військ з лютого 2022 року. Про це у соцмережі Х повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Зменшення середньодобового показника, ймовірно, свідчить про те, що російські війська укріплюють позиції на Харківському напрямку. Хоча цей новий підхід збільшив тиск на фронті, ефективна українська оборона і брак російської підготовки зменшують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи для отримання більш широких оперативних переваг», – вважають у британській розвідці.
У зведенні прогнозують, що рівень втрат російських військ у серпні, ймовірно, сягатиме в середньому понад 1000 осіб на день, оскільки Росія продовжує наступальні операції на широкому фронті від Харкова на півночі до села Роботине у Запорізькій області на півдні України.
Нагадаємо, президент США Джо Байден переконаний, що Україна здатна зупинити російського диктатора Володимира Путіна у його прагненні знищити її. Про це американський лідер сказав на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні.
Він впевнено заявив: «Україна може і зупинить Путіна».
Як повідомлялося, під час саміту НАТО, який проходить у Вашингтоні впродовж 9–11 липня, усі члени Альянсу підпишуть нове оборонно-промислове зобов’язання.
Також відомо, що країни НАТО нададуть понад $7 млн доларів для підтримки жінок у ЗСУ. На ці кошти закуплять понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження. Про це на прийомі після круглого столу НАТО «Жінки, мир, безпека» заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Міноборони України.
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