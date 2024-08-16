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Олексій Копитько Експерт та блогер

Порада росіянам, які не хочуть помирати за Путіна

glavcom.ua
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Армія окупантів продовжує кидати своїх солдатів на смерть
ілюстративне фото

Група «Інформаційний опір» продовжує збирати дані про російських солдатів, яких у самій Росії визнали вбитими чи публічно поховали

Станом на 12 серпня 2024 року в нашій базі 65518 імен з повними відомостями та понад 400 осіб, які точно мертві, але є якісь різночитання (місце походження, поховання тощо).

Російський проект «Медіазону» з російською службою ВВС станом на 02 серпня 2024 р. зібрали інформацію про 61831 людину. Тобто, дані можна порівняти.

Традиційно підкреслю, що майже 66 тис. убитих – це мінімальні цифри безповоротних втрат, визнані в самій Росії. Кремль приховує втрати та маніпулює статистикою.

Тенденції

  1. За два тижні в Росії опубліковано дані про 1667 убитих. Це 119 убитих на добу. З початку літа в РФ публікується на 20% більше інформації про втрати. Виглядає як нова норма.
  2. Лідери в абсолютних числах не змінилися, за винятком випадання Бурятії з першої десятки.
  3. Поволжя вмирає заради грошей найактивніше. Лідер – Башкортостан. Очевидно, місцевий гауляйтер Хабіров дуже хоче продовжитись на посаді. За два місяці та два тижні (з 3 червня по 12 серпня 2024 р.) у Башкортостані визнали вбитими 542 особи. У Краснодарському краї – 249, у Татарстані – 488, у Свердловській області – 289, у Пермському краї (теж активно зростає – 434. На Москві – аж …65.
  4. Несподівано позначила участь у війні Чечня. За 2 тижні показали 14 убитих, за 2 місяці до цього – лише 4.
  5. У Курській області за 2 тижні визнали вбитими 12 місцевих. Тепер ми окремо фіксуватимемо вбитих у Курській області та похованих в інших регіонах. Вже такі випадки є.

Лідери в абсолютних числах:

  • Краснодарський край – 2999
  • Башкортостан – 2607
  • Татарстан – 2379
  • Свердловська область – 2288
  • Пермський край – 1989
  • Челябінська область – 1945
  • Самарська область – 1661
  • Московська область – 1563
  • Іркутська область – 1526
  • Саратівська область – 1503

Лідери у відносних числах (кількість убитих на 10 тис. чоловіків працездатного віку):

  • Тива – 67
  • Пермський край – 55
  • Сахалін – 53
  • Бурятія – 52,5
  • Чукотка – 51
  • Республіка Алтай – 50
  • Забайкалля – 41
  • Ненецький АТ – 36
  • Псков – 34
  • Нижегородська область – 33,5

Для порівняння:

  • Москва – 2
  • Санкт-Петербург – 5
  • Московська область – 6
  • Чечня, Інгушетія, Кабардино-Балкарія – по 7

Аномалія в європейській частині РФ: Тульська область – 7 (де керував товариш Дюмін). Тула не воює так само, як столиці та Кавказ.

Порада росіянам колишня: з огляду на майбутню відправку на фронт строковиків беріть приклад з Кавказу – давайте відсіч Москві.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія окупанти війна путін втрати росіяни

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