Порада росіянам, які не хочуть помирати за Путіна
Група «Інформаційний опір» продовжує збирати дані про російських солдатів, яких у самій Росії визнали вбитими чи публічно поховали
Станом на 12 серпня 2024 року в нашій базі 65518 імен з повними відомостями та понад 400 осіб, які точно мертві, але є якісь різночитання (місце походження, поховання тощо).
Російський проект «Медіазону» з російською службою ВВС станом на 02 серпня 2024 р. зібрали інформацію про 61831 людину. Тобто, дані можна порівняти.
Традиційно підкреслю, що майже 66 тис. убитих – це мінімальні цифри безповоротних втрат, визнані в самій Росії. Кремль приховує втрати та маніпулює статистикою.
Тенденції
- За два тижні в Росії опубліковано дані про 1667 убитих. Це 119 убитих на добу. З початку літа в РФ публікується на 20% більше інформації про втрати. Виглядає як нова норма.
- Лідери в абсолютних числах не змінилися, за винятком випадання Бурятії з першої десятки.
- Поволжя вмирає заради грошей найактивніше. Лідер – Башкортостан. Очевидно, місцевий гауляйтер Хабіров дуже хоче продовжитись на посаді. За два місяці та два тижні (з 3 червня по 12 серпня 2024 р.) у Башкортостані визнали вбитими 542 особи. У Краснодарському краї – 249, у Татарстані – 488, у Свердловській області – 289, у Пермському краї (теж активно зростає – 434. На Москві – аж …65.
- Несподівано позначила участь у війні Чечня. За 2 тижні показали 14 убитих, за 2 місяці до цього – лише 4.
- У Курській області за 2 тижні визнали вбитими 12 місцевих. Тепер ми окремо фіксуватимемо вбитих у Курській області та похованих в інших регіонах. Вже такі випадки є.
Лідери в абсолютних числах:
- Краснодарський край – 2999
- Башкортостан – 2607
- Татарстан – 2379
- Свердловська область – 2288
- Пермський край – 1989
- Челябінська область – 1945
- Самарська область – 1661
- Московська область – 1563
- Іркутська область – 1526
- Саратівська область – 1503
Лідери у відносних числах (кількість убитих на 10 тис. чоловіків працездатного віку):
- Тива – 67
- Пермський край – 55
- Сахалін – 53
- Бурятія – 52,5
- Чукотка – 51
- Республіка Алтай – 50
- Забайкалля – 41
- Ненецький АТ – 36
- Псков – 34
- Нижегородська область – 33,5
Для порівняння:
- Москва – 2
- Санкт-Петербург – 5
- Московська область – 6
- Чечня, Інгушетія, Кабардино-Балкарія – по 7
Аномалія в європейській частині РФ: Тульська область – 7 (де керував товариш Дюмін). Тула не воює так само, як столиці та Кавказ.
Порада росіянам колишня: з огляду на майбутню відправку на фронт строковиків беріть приклад з Кавказу – давайте відсіч Москві.
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