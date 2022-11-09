«Вывезли в лес и там оставили». Командування покинуло окупантів помирати в оточенні 

Росіянам нібито пообіцяли, що вони будуть перебувати в тилу, але вони натомість опинилися у першій лінії і відразу під обстрілом українських військових

Дружини мобілізованих росіян з Ульяновської області Росії нарікають, що командування залишило їхніх поранених чоловіків помирати без їжі і води і в оточенні ЗСУ. Як пише Telegram-канал «Можем объяснить», дружина одного з вояків поскаржилася, що її чоловік не виходить на зв'язок з 30 жовтня.

«Товариш чоловіка сказав, що їх вивезли в ліс і там залишили. Почався обстріл ЗСУ. Хто встиг вирити окоп, той ховався. А ті, хто не встигли, – загинули або перебувають у госпіталі. Речі згоріли. Вони не знають, скільки зможуть протриматися там», – йдеться в дописі.

Росіянам нібито пообіцяли, що вони будуть перебувати в тилу, але натомість вони опинилися в першій лінії і відразу під обстрілом українських військових. Командування, за словами жінки, фактично кинуло окупантів у лісі самих, адже в них немає ні їжі, ні води, ні медикаментів.

Жінка зателефонувала до військкомату, але там відповіли, що не мають відомостей про місцеперебування її чоловіка. На гарячій лінії міноборони РФ заявили, що «те, що говорять чоловіки – фейк».

«Я сказала, що ми підемо скаржитися в прокуратуру та інші інстанції, на що вони побажали удачі і поклали слухавку» – згадує дружина солдата.

Раніше в Ульяновську повстали мобілізовані: налякані командири опечатали зброярні.

Нагадаємо, напередодні губернатор Орловської області Росії Андрій Кличков заявив: мобілізовані росіяни, яких не влаштовує якість екіпірування, можуть «купити його самі». Ці слова пролунали під час трансляції, яку Кличков вів у соцмережах.