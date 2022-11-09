Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Вывезли в лес и там оставили». Командування покинуло окупантів помирати в оточенні 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Вывезли в лес и там оставили». Командування покинуло окупантів помирати в оточенні 
В Ульяновську дружини мобілізованих росіян нарікають, що їхніх поранених чоловіків кинули вмирати 
фото з відкритих джерел

Росіянам нібито пообіцяли, що вони будуть перебувати в тилу, але вони натомість опинилися у першій лінії і відразу під обстрілом українських військових 

Дружини мобілізованих росіян з Ульяновської області Росії нарікають, що командування залишило їхніх поранених чоловіків помирати без їжі і води і в оточенні ЗСУ. Як пише Telegram-канал «Можем объяснить», дружина одного з вояків поскаржилася, що її чоловік не виходить на зв'язок з 30 жовтня.

«Товариш чоловіка сказав, що їх вивезли в ліс і там залишили. Почався обстріл ЗСУ. Хто встиг вирити окоп, той ховався. А ті, хто не встигли, – загинули або перебувають у госпіталі. Речі згоріли. Вони не знають, скільки зможуть протриматися там», – йдеться в дописі.

Росіянам нібито пообіцяли, що вони будуть перебувати в тилу, але натомість вони опинилися в першій лінії і відразу під обстрілом українських військових. Командування, за словами жінки, фактично кинуло окупантів у лісі самих, адже в них немає ні їжі, ні води, ні медикаментів. 

Жінка зателефонувала до військкомату, але там відповіли, що не мають відомостей про місцеперебування її чоловіка. На гарячій лінії міноборони РФ заявили, що «те, що говорять чоловіки – фейк».  

«Я сказала, що ми підемо скаржитися в прокуратуру та інші інстанції, на що вони побажали удачі і поклали слухавку» – згадує дружина солдата. 

Раніше в Ульяновську повстали мобілізовані: налякані командири опечатали зброярні.

Нагадаємо, напередодні губернатор Орловської області Росії Андрій Кличков заявив: мобілізовані росіяни, яких не влаштовує якість екіпірування, можуть «купити його самі». Ці слова пролунали під час трансляції, яку Кличков вів у соцмережах.

Читайте також:

Теги: Міноборони обстріл чоловік дружина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На окупованих територіях України наразі перебуває до 80 тисяч мобілізованих військових
Мобілізація в РФ: 82 тисячі «мобіків» вже воюють, але їхні втрати ростуть у геометричній прогресії
Вчора, 16:16
Наразі у Росії триває осінній призов до війська
Росія готується до нової хвилі мобілізації – ЗМІ
3 листопада, 14:32
Окупанти продовжуватимуть мобілізацію попро заяви російського диктатора
Росія продовжить мобілізацію попри заяву Путіна – ISW
5 листопада, 08:10

Події в Україні

«Вывезли в лес и там оставили». Командування покинуло окупантів помирати в оточенні 
«Вывезли в лес и там оставили». Командування покинуло окупантів помирати в оточенні 
Британська розвідка розкрила провальні плани Кремля щодо Кримського мосту
Британська розвідка розкрила провальні плани Кремля щодо Кримського мосту
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
На Луганщині рашисти-зеки вкрали зброю і втекли від командирів 
На Луганщині рашисти-зеки вкрали зброю і втекли від командирів 
Погода в Україні сьогодні буде небезпечною: до чого готуватися 
Погода в Україні сьогодні буде небезпечною: до чого готуватися 
У Миколаєві пролунали вибухи
У Миколаєві пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
ЗМІ назвали причину, чому Путін боїться їхати на саміт G-20
94K
Саміт G20 в Індонезії: Банкова вказала на небезпеку для Путіна
87K
Оголошено масштабну повітряну тривогу. У Києві вперше за кілька днів (карта)
52K
Вбивці «Шахедів». Чим українці збивають іранські дрони
40K
«Наступні два роки будуть жахливими»: Байден – про можливу перемогу республіканців
27K
Путін скоро отримає проблеми від власної армії

Новини

П'ять важливих новин 8 листопада
Вчора, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Вчора, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
7 листопада, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту