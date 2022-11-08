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«Купуйте самі». Чиновник у РФ «послав» мобілізованих, які скаржились на погане екіпірування

Надія Клочко
glavcom.ua
«Купуйте самі». Чиновник у РФ «послав» мобілізованих, які скаржились на погане екіпірування
Мобілізовані у Росії скаржаться на погане екіпірування
фото з відкритих джерел

Губернатор Орловської області РФ попередив, що кращого екіпірування для мобілізованих не буде

Мобілізовані росіяни, яких не влаштовує якість екіпірування, можуть «купити його самі». Про це заявив губернатор Орловської області Росії Андрій Кличков. Ці слова пролунали під час трансляції, яку Кличков вів у соцмережах.

Відповідаючи на запитання громадян, він зазначив, що на екіпірування витратили десятки мільйонів рублів – влада «закупила по максимуму те, що було».

Чиновник прокоментував скарги мобілізованих росіян з Орловської області, які заявили про погану якість наданих рюкзаків.

«Я слабо уявляю, щоб речі, які мені дали, я, випивши, почав рвати і потім розповідати, яке там все погане», – заявив Кличков.

Нагадаємо, 1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей. 

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що у Росії після закінчення осіннього призову може початися друга хвиля мобілізації

31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Додамо, що після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.

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Теги: росія мобілізація

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