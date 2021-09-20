Доба на Донбасі: один військовий поранений

Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення порівняно з попередньою добою зросла

Бойовики вісім разів порушили «режим тиші»

Упродовж минулої доби, 19 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення порівняно з попередньою добою зросла.

Напружена обстановка спостерігалась в районі населеного пункту Новозванівка, який противник обстрілював тричі, застосувуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 82 мм.

Поблизу Майорська російські окупанти вели турбуючий вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, намагаючись спровокувати відповідь наших воїнів.

В напрямку Луганського та Новолуганського ворог здійснював прицільні обстріли із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Оріхового найманці використали автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування ворожого безпілотника типу «Квадрокоптер», за допомогою якого російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.

Протягом поточної доби, 20 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 18 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу населеного пункту Новоселівка Друга противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Також Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала 113 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 33 порушення – в Луганській.