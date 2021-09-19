Від початку доби окупанти чотири рази порушили «тишу» у зоні ООС

Бойовики вели вогонь із мінометів і гранатометів

У зоні операції Об’єднаних сил від початку доби 19 вересня зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

Так, поблизу Майорська російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Луганського ворог вів прицільний вогонь із станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, в напрямку населеного пункту Новозванівка противник двічі здійснив обстріли позицій українських бійців із станкових протитанкових гранатометів та із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.

За даними штабу, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На обстріли противника українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм

«Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 18 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу населеного пункту Новоселівка Друга противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Також Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала 113 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 33 порушення – в Луганській.