Литва збирає кошти на радари ППО для України

Зібрати розраховують щонайменш €5 млн

У Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України розпочала збір на п’ять радарів протиповітряної оборони, які хочуть закупити і передати Збройним силам України. Про це повідомив координатор збору Андрюс Тапінас у своєму Twitter.

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Зазначається, що йдеться про сучасні радари ізраїльського виробництва. Зібрати розраховують щонайменш 5 млн євро.

Твіт на підтримку збору опублікував також міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

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На середину 30 січня на лічильнику кампанії було вже понад 460 тис. євро.

Раніше повідомлялося, що Литва зібрала $250 тис. на морський дрон для України.

До цього литовці за 3,5 дні зібрали €5 млн на придбання безпілотників «Байрактар» для українських воїнів.