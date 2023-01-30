Захід допоможе Україні снарядами, дипломатичний скандал з Іраном. Головне за 30 січня

Данія підтримала Чорноморську експортну ініціативу та приєдналася до програми «Зерно з України»

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, коли Україна розраховує стати повноцінним членом Європейського Союзу, Франція та Австралія об'єдналися для того, аби постачати снаряди Україні, а президент Хорватії Зоран Міланович потапив у черговий скандал, за свої вислови щодо України. Ці та інші події 30 січня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Візит прем’єрки Данії до України: Зеленський розповів про результати

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен обговорили оборонні потреби України. Данія підтримала Чорноморську експортну ініціативу та приєдналася до програми «Зерно з України» – Grain from Ukraine.

Вступ України до ЄС: Шмигаль зробив прогноз

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує стати повноцінним членом Європейського Союзу упродовж наступних двох років. Він зазначив, що у України вельми амбітний план щодо приєднання до Європейського союзу протягом найближчих двох років. Цього року, вже можуть пройти попередні переговори.

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Австралія та Франція вироблятимуть снаряди для України: стали відомі дати поставок

Франція та Австралія розпочнуть виробництво снарядів 155 мм калібру для їхнього постачання в Україну. Перші постачання снарядів в Україну можуть бути здійснені вже у першому кварталі цього року.

Іран викликав українського посла після реакції Банкової на вибухи

Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла України після реакції радника глави Офісу президента Михайла Подоляка на вибухи в місті Ісфаган. Іранський чиновник вимагав від уряду України офіційних і невідкладних пояснень щодо цього. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на вибухи в Ірані, заявивши, що війна «виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам».

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на виклик посла і заявив, що наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші.

Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму

Президент Хорватії Зоран Міланович закликав не порівнювати Сербію з Росією та ситуацію у Косово та Криму, а також заявив, що півострів ніколи більше не буде більше українським. Президент Хорватії також ствердив, що «Росія – небезпечна країна» і, за його словами, цього ніхто не розуміє.

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Нагадаємо, триває 341-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.