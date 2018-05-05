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    Події в Україні

    За чотири роки на Донбасі від мін загинули 355 цивільних

    Поранення внаслідок підриву мін отримали 1456 людей
    У період з травня 2014 по березень 2018 року на Донбасі від мін та вибухонебезпечних залишків зброї загинули щонайменше 355 цивільних. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Крім цього, 1456 людей дістали поранення.
    • Сьогодні, 03:25
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    Мінне поле на Донбасі
    Мінне поле на Донбасі

    Поранення внаслідок підриву мін отримали 1456 людей

    У період з травня 2014 по березень 2018 року на Донбасі від мін та вибухонебезпечних залишків зброї загинули щонайменше 355 цивільних.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

    Крім цього, 1456 людей дістали поранення.

    «Згідно з отриманими МТОТ даними, в Донецькій області зафіксовано 178 загиблих та 1108 - поранених, в Луганській області кількість загиблих сягнула 177, поранених - 348», - повідомляють у міністерстві.

    До слова, Військово-морські сили України залучать до пошуку мін часів Першої світової війни на річці Дунай.

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