Обстріл Нікопольського району: кількість поранених збільшилась (фото)

Одна з постраждалих у важкому стані

Рашисти здійснили масований ракетний удар по Україні

У суботу, 22 жовтня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район з реактивної артилерії. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення. Про це повідомляє очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

«Надвечір окупанти здійснили обстріл Червоногригорівської ТГ. Саме з цим було пов'язане попередження про загрозу», – йдеться у повідомленні.

За словами Євтушенка, пошкоджено п'ять приватних будинків, господарчі споруди, лінії електромережі. Осколкові пораненя дістали двоє жінок та двоє чоловіків.

«Троє з них госпіталізовані, одна з постраждалих у важкому стані», – заявив Євтушенко.

Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки Нікопольського району троє людей отримали поранення.

Як відомо, сьогодні, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.