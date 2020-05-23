За добу українські прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 19,2 тис громадян



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Прикордонники продовжують в обов’язковому порядку проводити температурний скринінг кожного пасажира

З них 500 осіб прибули до України літаками

Протягом минулої доби, 22 травня, українські прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з неї 19,2 тис громадян. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Також зазначається, що вчора до аеропорту «Бориспіль» прибуло чотири авіарейси з Казахстану, Тунісу, США та Естонії. Ними прибуло 500 пасажирів.

«Прикордонники продовжують в обов’язковому порядку проводити температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла, які прибули в Україну минулої доби, не виявлено. Також жоден з пасажирів на самопочуття не скаржився», – уточнили в прес-службі.

Усі громадяни, які прилетіли до України, встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами.

Нагадаємо, Британія запровадить двотижневий карантин для усіх, хто прибуває в країну з-за кордону. Громадян повинні будуть заповнити онлайн-форму, у якій вказати інформацію про те, де вони будуть знаходитися на самоізоляції.

Як повідомлялося, спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що контрольні пункти в’їзду-виїзду на адмінкордоні України та окупованого Криму будуть закриті до 22 червня через карантин.

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