«Наш бюджет не витримає деяких умов медичного протоколу», - виконавчий директор львівських «Карпат»



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Ростислав Ящишин береже клубну казну Фото - ФК «Карпати»

Ростислав Ящишин каже, що вояжі на трьох автобусах для клубу надто дорогі

Виконавчий директор клубу-аутсайдера української футбольної Прем’єр-ліги львівських «Карпат» Ростислав Ящишин не впевнений, що клуб зможе виконувати всі приписи медичного протоколу.

«Звичайно, вимоги потрібні, аби протистояти поширенню вірусу, але як їх дотримуватися на практиці – не розумію. Гнати, наприклад, зі Львова до Маріуполя, а це понад тисячу кілометрів в одну сторону, три автобуси і там винаймати цілий готель? Клубний бюджет такого не витримає. На домашній матч ми готові забезпечити три автобуси, а на виїзний – це вже проблематично», – сказав Ящишин клубній прес-службі.

Нагадаємо, що раніше клуби одноголосно домовились про відновлення змагань у Прем’єр-лізі. Базова дата запуску – 30 травня, закінчити планують 19 липня. Матчі відбуватимуться без глядачів. Це рішення ще має затвердити виконавчий комітет Української асоціації футболу.

У найближчому, 24-ому турі «Карпати» мають вдома зіграють проти «Маріуполя».