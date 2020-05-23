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    «Наш бюджет не витримає деяких умов медичного протоколу», - виконавчий директор львівських «Карпат»

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    Ростислав Ящишин береже клубну казну - «Наш бюджет не витримає деяких умов медичного протоколу», - виконавчий директор львівських «Карпат»
    Ростислав Ящишин береже клубну казну
    Фото - ФК «Карпати»

    Ростислав Ящишин каже, що вояжі на трьох автобусах для клубу надто дорогі

    Виконавчий директор клубу-аутсайдера української футбольної Прем’єр-ліги львівських «Карпат» Ростислав Ящишин не впевнений, що клуб зможе виконувати всі приписи медичного протоколу.

    «Звичайно, вимоги потрібні, аби протистояти поширенню вірусу, але як їх дотримуватися на практиці – не розумію. Гнати, наприклад, зі Львова до Маріуполя, а це понад тисячу кілометрів в одну сторону, три автобуси і там винаймати цілий готель? Клубний бюджет такого не витримає. На домашній матч ми готові забезпечити три автобуси, а на виїзний – це вже проблематично», – сказав Ящишин клубній прес-службі.

    Нагадаємо, що раніше клуби одноголосно домовились про відновлення змагань у Прем’єр-лізі. Базова дата запуску – 30 травня, закінчити планують 19 липня. Матчі відбуватимуться без глядачів. Це рішення ще має затвердити виконавчий комітет Української асоціації футболу.

    У найближчому, 24-ому турі «Карпати» мають вдома зіграють проти «Маріуполя».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ бюджет криза Прем’єр-ліга ФК Карпати карантин Ростислав Ящишин коронавірус
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