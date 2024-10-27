За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів

Головні виклики для енергетиків – на Донеччині, яка продовжує залишатися регіоном найбільш активних бойових дій

За два дні енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. родин Донецької та Дніпропетровської областей, що були без електрики через обстріли. Про це повідомляють у ДТЕК.

Останні дві доби ворожі удари по Дніпропетровщині не стихали, та викликали низку пошкоджень мереж та обладнання.

За 25 та 26 жовтня енергетикам вдалося повернули світло в 11 тисяч домівок місцевих жителів, що знеструмлювалися через ворожі обстріли.

У той же час Донеччина продовжує залишатися регіоном найбільш активних бойових дій. Постійні ворожі обстріли так само руйнують мирні населені пункти. У тому числі – мережі та енергообладнання.

Попри важку безпекову ситуацію, за вчора та позавчора енергетикам вдалося відновити електрику в домівках майже 3 тисяч родин прифронтового регіону.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 47,5 тисячам родин у 80 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.