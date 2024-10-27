Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 47,5 тисячам родин у 80 населених пунктах
фото: ДТЕК

Головні виклики для енергетиків – на Донеччині, яка продовжує залишатися регіоном найбільш активних бойових дій

За два дні енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. родин Донецької та Дніпропетровської областей, що були без електрики через обстріли. Про це повідомляють у ДТЕК.

Останні дві доби ворожі удари по Дніпропетровщині не стихали, та викликали низку пошкоджень мереж та обладнання.

За 25 та 26 жовтня енергетикам вдалося повернули світло в 11 тисяч домівок місцевих жителів, що знеструмлювалися через ворожі обстріли.

У той же час Донеччина продовжує залишатися регіоном найбільш активних бойових дій. Постійні ворожі обстріли так само руйнують мирні населені пункти. У тому числі – мережі та енергообладнання.

Попри важку безпекову ситуацію, за вчора та позавчора енергетикам вдалося відновити електрику в домівках майже 3 тисяч родин прифронтового регіону.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 47,5 тисячам родин у 80 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Читайте також:

Теги: Донеччина Дніпропетровщина ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Донецький «Шахтар» поступився лондонському «Арсеналу» у матчі Ліги Чемпіонів-2024
Нічна атака на Київщину та поразка «Шахтаря»: головне за ніч
23 жовтня, 06:04
Перший снаряд влучив поряд із воєнним кореспондентом Романом Пагулічем та бійцями, з якими він спілкувався
На Донеччині журналісти потрапили під обстріл під час зйомок (відео)
21 жовтня, 22:29
У деяких населених пунктах знеструмлення триватимуть по 10-11 год., проте в деяких випадках цей час може і збільшитися
Знеструмлення триватимуть по 10-11 годин: на Київщині енергетики вимикатимуть світло
21 жовтня, 10:54
«Схід SOS» відкрив у холі Вінницької міської ради фотовиставку «Хроніки евакуації»
«Хроніки евакуації». У Вінниці відкрито фотовиставку про порятунок людей
18 жовтня, 16:47
Зруйнований росіянами Торецьк
Речник штурмової бригади «Лють» розповів про ситуацію в Торецьку
8 жовтня, 21:05
Зеленський заслухав доповідь Сирського
Зеленський обговорив із Сирським операцію ЗСУ в Курській області
3 жовтня, 19:43
Зеленський заявив, що без відповідної зброї Україна не зможе зупинити РФ
Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Вугледару
3 жовтня, 15:33
У всіх регіонах України упродовж доби 2 жовтня не прогнозується відключення світла
Відключення світла: як діятимуть графіки 2 жовтня
1 жовтня, 18:22
Тімченко підкреслив, що місія ДТЕК – зробити енергосистему України більше стійкою
Керівник ДТЕК відзвітував про переговори з міжнародними партнерами у США
28 вересня, 20:09

Події в Україні

Єрмак прокоментував звільнення Залужного й Кулеби
Єрмак прокоментував звільнення Залужного й Кулеби
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Командир 3-ї штурмової бригади пояснив, чому росіянам вдається швидко просуватися на фронті
Командир 3-ї штурмової бригади пояснив, чому росіянам вдається швидко просуватися на фронті
Офіс президента пояснив, чому операція в Курській області була дуже важливою для України
Офіс президента пояснив, чому операція в Курській області була дуже важливою для України
На заводі у Рівненській області виявлено мертвого лева: як він там опинився
На заводі у Рівненській області виявлено мертвого лева: як він там опинився
Підозрювана у незаконному збагаченні голова МСЕК Хмельниччини Крупа досі на посаді
Підозрювана у незаконному збагаченні голова МСЕК Хмельниччини Крупа досі на посаді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
37K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
34K
Відомий музикант став татусем двійнят
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2024
24K
Військовий випадково зустрів побратима, якого оплакував два роки
11K
УЄФА дискваліфікувала арбітрів, які перед грою «Динамо» п'яними вкрали дорожній знак

Новини

Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 02:25
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua