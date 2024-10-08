Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Речник штурмової бригади «Лють» розповів про ситуацію в Торецьку

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Речник штурмової бригади «Лють» розповів про ситуацію в Торецьку
Зруйнований росіянами Торецьк
фото: 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила

Речник зазначив, що якщо РФ окупує Торецьк, під ударом опиниться Слов’янсько-Краматорська агломерація

Російська армія зайшла у Торецьк, що на Донеччині, вулицею Центральна та дійшла до шахти «Центральна». Однак, як розповів речник Обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Артем Джепко, ситуація в місті залишається динамічною. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Вони зайшли (в Торецьк, – «Главком») вулицею Центральною і дійшли до шахти «Центральна». Вони зараз у самому місті, але ситуація досить динамічна. Бувало навіть таке, що у багатоквартирному будинку на першому поверсі ми працюємо, на другому – росіяни, і ми намагаємось їх вибити. Зараз це можуть бути якісь два-три багатоквартирні будинки, які вони можуть зайняти, а через годину їх вже там немає, тому що ми їх вибили», – зауважив Артем Джепко.

Речник зазначив, що якщо РФ окупує Торецьк, під ударом опиниться Слов’янсько-Краматорська агломерація: «Костянтинівка буде прострілюватися, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ. Тобто сили РФ будуть гатити, власне, і по цих містах, тому ми це прекрасно розуміємо і докладаємо зусиль для того, щоб цього не було».

Нагадаємо, що росіянам вдалось проникнути у місто Торецьк. Речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова повідомила, що наразі важко оцінити, яку частку міста контролює ворог, оскільки в ході боїв підрозділи Сил оборони контратакують і повертають втрачені позиції.

Як повідомлялося, росіяни біля Торецька намагаються витіснити українські війська з їхніх позицій, проводячи регулярно штурми. Однак, професійна армія окупанта майже повністю вже знищена.

До слова, Сухопутні війська Збройних сил України показали моторошні світлини міста Торецьк Донецької області.

Читайте також:

Теги: війна Торецьк Донеччина Україна Національна поліція України ЗСУ військові росія росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На думку Гетманцева, підвищення військового збору і ПДВ – це справедливий підхід
Гетманцев заявив, що ситуація в Україні потребує підвищення і військового збору, і ПДВ
2 жовтня, 15:29
Російська Федерація вже з кінця 2014 року розпочала процес заміщення населення півострова
Навіщо Путін вирішив роздавати землі Криму
1 жовтня, 20:31
Окупанти використовують дитячу працю для виготовлення дронів
Окупанти заставляють дітей в Маріуполі виготовляти для них БпЛА – Центр нацспротиву
28 вересня, 01:09
Високо летять гуси – до повені взимку
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 вересня, 00:05
Нові санкції спрямовані проти п'яти осіб та шести організацій
Нова Зеландія пішла санкціями проти Росії та Білорусі
24 вересня, 09:28
Зеленський уперше порушив питання про наступ на території РФ на початку 2024 року
Politico: Залужний виступав проти операції ЗСУ на Курщині
17 вересня, 14:27
У лютому 2022 року військові підірвали міст у Демидові через річку Ірпінь, щоб зупинити ворога
Підірвані мости на Київщині. Ревізія встановила: дорожники при відбудові «малювали» суми зі стелі
14 вересня, 10:00
Російські війська розпочали контрнаступальні операції в Курській області
ISW оцінив контрнаступ росіян на Курщині
14 вересня, 07:05
Петер Сійярто не хоче давати гроші на потреби України
Угорщина вирішила віддати іншій країні гроші, які мали піти на ЗСУ
10 вересня, 09:52

Події в Україні

Речник штурмової бригади «Лють» розповів про ситуацію в Торецьку
Речник штурмової бригади «Лють» розповів про ситуацію в Торецьку
Росіяни обстріляли Харків, Байден пропустить «Рамштайн». Головне за 8 жовтня
Росіяни обстріляли Харків, Байден пропустить «Рамштайн». Головне за 8 жовтня
Бомбардування Харкова: прокуратура показала наслідки (фото, відео)
Бомбардування Харкова: прокуратура показала наслідки (фото, відео)
Удар по нафтобазі в Феодосії: з’явилися супутникові знімки
Удар по нафтобазі в Феодосії: з’явилися супутникові знімки
Відключення світла: як діятимуть графіки 9 жовтня
Відключення світла: як діятимуть графіки 9 жовтня
У Харкові окупанти вдарили КАБом по багатоповерхівці: є загиблі та поранені
У Харкові окупанти вдарили КАБом по багатоповерхівці: є загиблі та поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Російський план закінчення війни в Україні: Лавров оголосив цілий список вимог
72K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
19K
Військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт
15K
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику паплюжив загиблих військовослужбовців
8419
День юриста України 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках

Новини

Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Сьогодні, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 06:00
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:45

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua