Речник штурмової бригади «Лють» розповів про ситуацію в Торецьку

Речник зазначив, що якщо РФ окупує Торецьк, під ударом опиниться Слов’янсько-Краматорська агломерація

Російська армія зайшла у Торецьк, що на Донеччині, вулицею Центральна та дійшла до шахти «Центральна». Однак, як розповів речник Обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Артем Джепко, ситуація в місті залишається динамічною. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Вони зайшли (в Торецьк, – «Главком») вулицею Центральною і дійшли до шахти «Центральна». Вони зараз у самому місті, але ситуація досить динамічна. Бувало навіть таке, що у багатоквартирному будинку на першому поверсі ми працюємо, на другому – росіяни, і ми намагаємось їх вибити. Зараз це можуть бути якісь два-три багатоквартирні будинки, які вони можуть зайняти, а через годину їх вже там немає, тому що ми їх вибили», – зауважив Артем Джепко.

Речник зазначив, що якщо РФ окупує Торецьк, під ударом опиниться Слов’янсько-Краматорська агломерація: «Костянтинівка буде прострілюватися, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ. Тобто сили РФ будуть гатити, власне, і по цих містах, тому ми це прекрасно розуміємо і докладаємо зусиль для того, щоб цього не було».

Нагадаємо, що росіянам вдалось проникнути у місто Торецьк. Речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова повідомила, що наразі важко оцінити, яку частку міста контролює ворог, оскільки в ході боїв підрозділи Сил оборони контратакують і повертають втрачені позиції.

Як повідомлялося, росіяни біля Торецька намагаються витіснити українські війська з їхніх позицій, проводячи регулярно штурми. Однак, професійна армія окупанта майже повністю вже знищена.

До слова, Сухопутні війська Збройних сил України показали моторошні світлини міста Торецьк Донецької області.