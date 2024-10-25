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Підготовки до зими: з початку року ДТЕК виготовив 760 тис. запчастин для шахтарів

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Підготовки до зими: з початку року ДТЕК виготовив 760 тис. запчастин для шахтарів
Машинобудівні підприємства ДТЕК продовжують посилено працювати
фото: energo.dtek.com

У 2024 році машинобудівники ДТЕК виготовили 760 тис. запчастин для вуглевидобувного обладнання, щоб підготуватись до зими

З початку року машинобудівники компанії ДТЕК виготовили 760 тисяч запчастин та 10 нових комбайнів для підтримання українського вуглевидобутку і щоб бути готовими до проходження зими. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК. 

Машинобудівні підприємства ДТЕК продовжують посилено працювати, щоб забезпечувати потреби українських шахт в обладнанні, а відтак – допомагати їм видобувати вугілля для роботи теплоелектростанцій.

Для цього за дев’ять місяців цього року машинобудівники виготовили та відремонтували 982 одиниці гірничо-шахтного обладнання. З основної продукції – 10 нових прохідницьких та очисних комбайнів. Працівники заводів також забезпечили потреби шахтарів і 758 тисячами запчастин та комплектуючих.

«Енергетики вже багато місяців продовжують відновлення 24/7. Шахтарі видобувають вугілля і підтримують достатні запаси палива на теплоелектростанціях. А машинобудівники допомагають їм у цьому, забезпечуючи необхідним обладнанням. Бо ключове для усіх – якнайшвидше відновлення потужностей та посилення надійності роботи українських ТЕС впродовж зими», – розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2024 року шахтарі ДТЕК Ріната Ахметова ввели у роботу 16 нових вугільних лав. Ще 9 планують ввести до кінця року. Інвестиції компанії в український вуглевидобуток за підсумками року очікуються на рівні близько 7,7 млрд грн.

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Теги: шахта Україна ДТЕК вугілля

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