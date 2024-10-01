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Відключення світла: як діятимуть графіки 2 жовтня

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Відключення світла: як діятимуть графіки 2 жовтня
У всіх регіонах України упродовж доби 2 жовтня не прогнозується відключення світла
фото: glavcom.ua

Енергетики закликають українців споживати електроенергію ощадливо

Завтра, 2 жовтня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Завтра, у середу, заходи обмеження споживання не плануються. За можливості, просимо максимально перенести споживання на період активної роботи СЕС. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, сьогодні, 1 жовтня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

Нагадаємо, Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ) прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

Як повідомлялося, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Раніше колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: енергетика електроенергія Україна ДТЕК Укренерго відключення відключення світла

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