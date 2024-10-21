На Донеччині журналісти потрапили під обстріл під час зйомок (відео)

Перший снаряд влучив поряд із воєнним кореспондентом Романом Пагулічем та бійцями, з якими він спілкувався

Загрози життю поранених бійців та членів знімальної групи немає

Знімальна група «Донбас Реалії» потрапила під обстріл під час зйомок на Бахмутському напрямку. Журналісти проєкту опублікували відео з моментом атаки окупантів.

Перший снаряд влучив поряд із воєнним кореспондентом Романом Пагулічем та бійцями, з якими він спілкувався. Внаслідок удару Пагуліч отримав контузію, двоє бійців – легкі поранення. Уламки не зачепили оператора Павла Холодова.

Усіх постраждалих доставили до стабілізаційного пункту, де їм надали першу допомогу. Наразі загрози життю поранених бійців та членів знімальної групи немає.

Нагадаємо, російські війська не приховують, що мішенню своїх обстрілів і атак вважають українських журналістів. З початку війни окупанти знищили щонайменше 50 працівників медіа, доля ще кількох залишається невідомою. Про це йшлося на британсько-українському вебінарі, присвяченому річниці російського повномасштабного вторгнення, пише Національна спілка журналістів України.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук сімох іноземних журналістів, які знімали репортажі з частини Курської області, зайнятої українськими військовими.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав указ № №637/2024 «Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у звʼязку з виконанням професійних обовʼязків».

До слова, інформація про смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні підтвердилася.