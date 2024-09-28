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Керівник ДТЕК відзвітував про переговори з міжнародними партнерами у США

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Керівник ДТЕК відзвітував про переговори з міжнародними партнерами у США
Тімченко підкреслив, що місія ДТЕК – зробити енергосистему України більше стійкою
фото: ДТЕК

Глава ДТЕК обговорив з міжнародними партнерами посилення енергобезпеки України

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зустрівся в США з міжнародними партнерами та обговорив з ними посилення енергобезпеки України. Про це йдеться в опублікованому повідомленні Тімченко.

«Зустрічався цього тижня з міжнародними партнерами. Дякую за вашу постійну підтримку. Разом ми допоможемо забезпечити більш екологічне та безпечне енергетичне майбутнє як для України, так і для Європи», – написав він.

Тімченко підкреслив, що місія ДТЕК – зробити енергосистему України більше стійкою.

Раніше на конференції COP28 ДТЕК Ріната Ахметова та провідний у світі виробник вітротурбін данська компанія Vestas підписали меморандум щодо завершення будівництва Тилігульської ВЕС.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищить 650 млн євро, а потужність станції становитиме 500 МВт. Вона стане найбільшою у Східній Європі.

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Теги: Меморандум ДТЕК переговори

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