Керівник ДТЕК відзвітував про переговори з міжнародними партнерами у США

Глава ДТЕК обговорив з міжнародними партнерами посилення енергобезпеки України

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зустрівся в США з міжнародними партнерами та обговорив з ними посилення енергобезпеки України. Про це йдеться в опублікованому повідомленні Тімченко.

«Зустрічався цього тижня з міжнародними партнерами. Дякую за вашу постійну підтримку. Разом ми допоможемо забезпечити більш екологічне та безпечне енергетичне майбутнє як для України, так і для Європи», – написав він.

Тімченко підкреслив, що місія ДТЕК – зробити енергосистему України більше стійкою.

Раніше на конференції COP28 ДТЕК Ріната Ахметова та провідний у світі виробник вітротурбін данська компанія Vestas підписали меморандум щодо завершення будівництва Тилігульської ВЕС.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищить 650 млн євро, а потужність станції становитиме 500 МВт. Вона стане найбільшою у Східній Європі.