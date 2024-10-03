Зеленський обговорив із Сирським операцію ЗСУ в Курській області

Зеленський: Я дякую всім нашим воїнам, кожній бойовій бригаді, які справді ефективно проявляють себе на полі бою

Сьогодні, 3 жовтня, Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та операції в Курській області. Про це президент повідомив у своєму вечірньому зверненні наприкінці 953-го дня війни.

«Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Фронт – Донеччина, Харківщина, Запоріжжя. Наші відповіді Росії на удари по прикордонних громадах. А також операція в Курській області – наші активні дії, які тривають», – сказав Зеленський.

Також президент подякував українським військовим, відзначивши окремі бригади:

«Я дякую всім нашим воїнам, кожній бойовій бригаді, які справді ефективно проявляють себе на полі бою зараз – на найбільш гарячих напрямках. Цими тижнями особливо заслуговують на нашу вдячність 35-та окрема бригада морської піхоти, 57-ма окрема мотопіхотна бригада, 68-ма окрема єгерська, 102-га окрема бригада тероборони, 118-та окрема механізована бригада і 425-й окремий штурмовий батальйон».

Нагадаємо, що сьогодні, 3 жовтня, до Києва приїхав генсек НАТО Марк Рютте.

Згодом Володимир Зеленський розкрив деталі зустрічі із новообраним генсеком НАТО Марком Рютте. Як зазначив президент, ключова мета України – це повноцінне членство в Альянсі. Під час зустрічі політики обговорили план перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби наших підрозділів і українські потреби в ППО та в додатковій взаємодії із сусідами.

Також генсек НАТО Марк Рютте під час свого першого закордонного візиту до Києва підтвердив, що українське питання буде його ключовим пріоритетом у роботі на цій посаді. Марк Рютте нагадав, що візит до України став його першою робочою поїздкою після вступу на посаду генсека Альянсу.