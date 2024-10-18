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«Хроніки евакуації». У Вінниці відкрито фотовиставку про порятунок людей

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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«Хроніки евакуації». У Вінниці відкрито фотовиставку про порятунок людей
«Схід SOS» відкрив у холі Вінницької міської ради фотовиставку «Хроніки евакуації»
фото: міськрада Вінниці

«Світлини без слів розповідають також щемливі історії людей у найважчий момент, коли вони були змушені залишити власні домівки»

Десятки світлин і за кожною з них – людські долі, котрі з’єднала війна. Відсьогодні вінничани мають змогу відвідати виставку від Благодійного фонду «Схід SOS», яку розгорнули у холі Вінницької міської ради.

В експозиції фото, зняті представниками евакуаційних бригад фонду під час порятунку людей у різних містах України, таких як Дніпро, Покровськ, Краматорськ, Бахмут, Херсон, Лиман, Авдіївка. Діятиме виставка до 1 листопада.

Ці кадри показують кропітку роботу евакуаторів, які попри небезпеку ворожих обстрілів приходять на допомогу тим, хто не може виїхати самостійно. Вони вже врятували життя сотням тисяч українців. Світлини без слів розповідають також щемливі історії людей у найважчий момент, коли вони були змушені залишити власні домівки, віддаючи свою подальшу долю у дбайливі руки.

На цих світлинах лише маленька частина історій команд евакуації. За весь період їм довелося доторкнулися до життя тисяч знедолених людей, що потребували опіки та порятунку.

«Хроніки евакуації». У Вінниці відкрито фотовиставку про порятунок людей фото 1

«Дуже важливо, щоб у важкому сьогоденні люди звертали увагу на те, що війна не закінчується, евакуація продовжується. Зараз наш фонд, зокрема евакуйовує і з покровського напрямку і з донецьких прифронтових територій. Ми хочемо, щоб вінничани побачили як відбувається цей процес, – каже менеджерка безпечного простору від благодійного фонду «Схід SOS» Ольга Олійник. – Всі світлини відзняті під час евакуації у 2022-2023 рр. Це Харків, Сумщина, Донеччина. Деякі фотомольберти зроблені іноземними фотографами, але більшість нашою командою евакуації, а саме Ольгою Владимировою».

«Хроніки евакуації». У Вінниці відкрито фотовиставку про порятунок людей фото 2

Сама ж Ольга Владимирова зазначає, що не є професійною фотографинею, але до повномасштабної війни мала стосунок до медіа, тож коли долучилася до команди евакуації вирішила застосувати свій хист, фіксуючи події на плівку. «Для мене в центрі всієї евакуації та того, що ми робимо – людина. Ми про гідність. Адже більшість тих, кого рятуємо – люди поважного віку або маломобільні, які не можуть самостійно виїхати і потребують нашої турботи», – каже менеджерка медико-соціального супроводу БФ «Схід SOS» Ольга Владимирова.

А член евакуаційного екіпажу Едуард Скорик зізнається, що вивезення людей відбувається зазвичай у дуже складних умовах. «Важко і морально, і фізично буває. Людей доводиться практично виносити на руках», – каже він.

Так, на одному з фото представлена історія 80-річного чоловіка з порушенням зору, квартиру якого зруйнувала російська ракета. Тіло чоловіка було понівечене уламками, найбільше постраждали ноги. А на іншому – татуйовані хлопці з Дніпра рятують бабусь із Донеччини.

Жодна світлина не може залишити глядачів байдужими, адже змушує замислитись про цінність людських життів.

«Хроніки евакуації». У Вінниці відкрито фотовиставку про порятунок людей фото 3

За період повномасштабного російського вторгнення евакуаційні команди фонду «Схід SOS» допоміг виїхати з небезпеки понад 88 000 українців, більш як 12 000 із них – представники маломобільних груп населення.

Виставка «Хроніки евакуації» реалізована в межах проєкту «Підтримка постраждалих внаслідок війни вразливих груп населення та жителів віддалених територій України» за фінансової підтримки Європейського Союзу (European Union in Ukraine).

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Теги: Харків Лиман Бахмут евакуація населення ракета вінничани Херсон виставка Авдіївка Сумщина Донеччина Дніпро війна міськрада історія російська ракета

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