Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Енергетики ДТЕК повертають світло після обстрілів прифронтової Дніпропетровщини

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Енергетики ДТЕК повертають світло після обстрілів прифронтової Дніпропетровщини
Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження
фото: ДТЕК

Особливо потерпає від обстрілів південь області, наближений до зони активних бойових дій

11 та 12 жовтня енергетики ДТЕК змогли відновити електрику в 2,1 тисяч осель жителів Дніпропетровщини. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла.

За 11 та 12 жовтня енергетики повернули світло у 2,1 тисячі домівок місцевих жителів.

Особливо потерпає від обстрілів південь області, наближений до зони активних бойових дій.

Нагадаємо, що в деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, тиждень тому енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 246 тисяч родин у 347 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли.

Читайте також:

Теги: ДТЕК ремонт електроенергія Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами експерта, поточні прайс-кепи в Україні нижчі за оптову вартість електроенергії в Європі у нічні години, що ускладнює імпорт
Через прайс-кепи можуть виникнути проблеми з імпортом електроенергії – експерт
11 жовтня, 18:38
У всіх регіонах України упродовж доби 9 жовтня не прогнозується відключення світла
Відключення світла: як діятимуть графіки 9 жовтня
8 жовтня, 18:46
За словами Ігнатьєва, встановлена регулятором верхня межа ціни на електроенергію в Україні нижча за оптові ціни на європейському ринку в нічні години
Експерт назвав причину ймовірних нічних перебоїв електропостачання
6 жовтня, 20:33
30 вересня однією з вулиць на лівому березі буде обмежений рух
30 вересня однією з вулиць на лівому березі буде обмежений рух
30 вересня, 08:47
Омельченко пояснив, що якщо нічого не змінити, тоді Україна не зможе користуватися імпортом електроенергії в необхідних обсягах.
Прайс-кепи заважають стимулюванню інвестицій в енергетику – Центр Разумкова
27 вересня, 15:26
Особлива гордість господарів – дубова дошка на підлозі
Дубова підлога та два санвузли: яку квартиру можна орендувати у Києві за понад 100 тис. грн
25 вересня, 19:40
Енергетики показали, як виглядає зруйнований росією трансформатор
«Битва за світло»: енергетики показали зруйнований Росією трансформатор (фото)
19 вересня, 15:03
За колишнього голову Дніпропетровської ОВА внесли заставу
За ексочільника Дніпропетровщини Резніченка внесено 30 млн застави
18 вересня, 14:10
Моніторингова місія Міжнародного агентства з атомної енергії відвідала підстанцію «Укренерго»
Моніторингова місія МАГАТЕ відвідала одну з підстанцій «Укренерго»
13 вересня, 19:41

Події в Україні

Енергетики ДТЕК повертають світло після обстрілів прифронтової Дніпропетровщини
Енергетики ДТЕК повертають світло після обстрілів прифронтової Дніпропетровщини
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
Страта українських бійців на Курщині: з’явилася реакція МЗС
Страта українських бійців на Курщині: з’явилася реакція МЗС
Перші заморозки та обстріли: енергетики розповіли чи будуть відключення світла
Перші заморозки та обстріли: енергетики розповіли чи будуть відключення світла
Коли «Слуги народу» підуть на фронт? Арахамія зробив заяву
Коли «Слуги народу» підуть на фронт? Арахамія зробив заяву
Розстріл українських військових на Курщині: стали відомі подробиці
Розстріл українських військових на Курщині: стали відомі подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
Командир спецпідрозділу Kraken розповів, який Буданов насправді
75K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
38K
Законопроєкт про демобілізацію: нардеп насторожив заявою
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2024
27K
Відомий військовий, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького звернувся до українців
15K
Прогноз магнітних бур на 13-15 жовтня: якою буде сонячна активність

Новини

План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 06:22
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
Вчора, 15:08
Рейд ТЦК під час концерту в Києві та вибухи в Курчатові: головне за ніч
Вчора, 07:00
В Україні прогнозують хмарно з проясненням: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua