Енергетики ДТЕК повертають світло після обстрілів прифронтової Дніпропетровщини

Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження

Особливо потерпає від обстрілів південь області, наближений до зони активних бойових дій

11 та 12 жовтня енергетики ДТЕК змогли відновити електрику в 2,1 тисяч осель жителів Дніпропетровщини. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла.

За 11 та 12 жовтня енергетики повернули світло у 2,1 тисячі домівок місцевих жителів.

Особливо потерпає від обстрілів південь області, наближений до зони активних бойових дій.

Нагадаємо, що в деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, тиждень тому енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 246 тисяч родин у 347 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли.