Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Вугледару

Зеленський закликав партнерів надати Україні дозвіл на використання далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід ЗСУ з Вугледару Донецької області був правильним рішенням, щоб зберегти життя українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна.

Володимир Зеленський наголосив, що коли окупанти «руйнують позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші, ніж будь-які забудови».

«Тому, що це люди наші, громадяни України, тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Це абсолютно правильні кроки. Тому ми так просимо надати нам відповідні дозволи. Чи можна без цього зупинити Росію? На сьогодні це один із засобів – посилення України», – сказав президент.

Нагадаємо, 1 жовтня з'явилася інформація, що російська армія окупувала Вугледар Донецької області. За даними ISW, станом на 1 жовтня окупанти встановили контроль над населеним пунктом, ймовірно, після відступу українських сил. За інформацією аналітиків, українські військові здійснили плановий відхід із Вугледара, аби уникнути оточення. Російські джерела стверджують, що відступ українських сил розпочався ще наприкінці 30 вересня.

Згодом, 2 жовтня, вище командування підтвердило, що дало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів українських захисників з Вугледара. Це було зроблено для того, аби зберегти особовий склад і бойову техніку, зайняття положення для ведення подальших дій.

Також пресофіцер 72-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка розповів, що евакуація поранених військових із Вугледара Донецької області була складною, але відхід із міста дав змогу українським військам мінімізувати втрати.