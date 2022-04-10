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    Події в Україні

    За останню добу Латвія не пропустила до ЄС півтори сотні фур з РФ та Білорусі

    152 вантажівки з російськими та білоруськими номерними знаками застрягли на кордоні з Латвією&nbsp; - За останню добу Латвія не пропустила до ЄС півтори сотні фур з РФ та Білорусі
    152 вантажівки з російськими та білоруськими номерними знаками застрягли на кордоні з Латвією 
    фото: ТАСС

    Російським та білоруським перевізникам із 9 квітня заборонено перетинати кордон Європейського союзу

    За період із суботи до ранку неділі співробітники Митного управління Служби державних доходів не пропустили до Латвії 152 вантажівки з російськими та білоруськими номерними знаками. Про це пишуть російські ЗМІ.

    Російським та білоруським перевізникам із 9 квітня заборонено перетинати кордон Європейського Союзу у зв'язку з діями РФ в Україні.

    Згідно з новими санкціями Євросоюзу, фурам з Росії та Білорусі заборонений в'їзд на територію країн співдружності. Ті, які ще перебувають в ЄС, мають виїхати до 16 квітня. Нові фури, в тому числі ті, які слідують транзитом, вже не можуть потрапити на територію ЄС.

    Зазначимо, українські активісти близько місяця блокували польсько-білоруський кордон, щоб запобігти торгівлі ЄС з Росією.

    Як повідомлялося, Фінляндія долучилася до п’ятого пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Тому з 9 квітня держава заборонила в'їзд на свою територію для вантажівок на російських та білоруських номерах.

    Нагадаємо, учора ЄС схвалив жорсткі санкції проти Росії.

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    Теги: ЄС росія окупанти ЗМІ санкції війна Латвія Фінляндія вантажівки активісти Україна кордон окупація #stoprussia
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    За останню добу Латвія не пропустила до ЄС півтори сотні фур з РФ та Білорусі