За останню добу Латвія не пропустила до ЄС півтори сотні фур з РФ та Білорусі

152 вантажівки з російськими та білоруськими номерними знаками застрягли на кордоні з Латвією

Російським та білоруським перевізникам із 9 квітня заборонено перетинати кордон Європейського союзу

За період із суботи до ранку неділі співробітники Митного управління Служби державних доходів не пропустили до Латвії 152 вантажівки з російськими та білоруськими номерними знаками. Про це пишуть російські ЗМІ.

Російським та білоруським перевізникам із 9 квітня заборонено перетинати кордон Європейського Союзу у зв'язку з діями РФ в Україні.

Згідно з новими санкціями Євросоюзу, фурам з Росії та Білорусі заборонений в'їзд на територію країн співдружності. Ті, які ще перебувають в ЄС, мають виїхати до 16 квітня. Нові фури, в тому числі ті, які слідують транзитом, вже не можуть потрапити на територію ЄС.

Зазначимо, українські активісти близько місяця блокували польсько-білоруський кордон, щоб запобігти торгівлі ЄС з Росією.

Як повідомлялося, Фінляндія долучилася до п’ятого пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Тому з 9 квітня держава заборонила в'їзд на свою територію для вантажівок на російських та білоруських номерах.

Нагадаємо, учора ЄС схвалив жорсткі санкції проти Росії.

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