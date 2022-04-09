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    Думки вголос

    Масовий від'їзд IT-фахівців – ще один критичний наслідок санкцій проти Росії

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    IT-фахівці масово залишають Росію - Масовий від'їзд IT-фахівців – ще один критичний наслідок санкцій проти Росії
    IT-фахівці масово залишають Росію

    Головна мета війни РФ – це руйнування РФ

    Мовою оригіналу

    Видимо, совсем все плохо, раз Мишустин призвал айтишников не уезжает из России. А они будут уезжать, и уже уезжают. Даже по данным самой РФ.

    Как минимум, 70 000 программистов уже бежали из страны, и еще 100 000 собираются уехать в ближайшие месяцы, о чем сообщила Российская ассоциация электронных коммуникаций.

    Айти – это продукт информационного мира, который взаимодействует. В стране, загнавшей себя в изоляционизм, эта сфера по определению нежизнеспособна. В этом смысле массовый отъезд айтиспециалистов станет одним из самых критичных долгосрочных последствий санкций для России.

    Как ранее писал Bloomberg, российские инженеры составляют небольшую часть сотрудников в стране, где доминирует экспорт нефти и газа, но в любом случае вносят большой вклад в экономику: «Сектор отвечает за 1.7% рабочей силы, и за 5% ВВП; экспорт 2000 российских технологических компаний составлял 9 млрд долл, и потери сотрудников могут лишить российский ВВП еще большего количества доходов в результате ограничение экспорта нефти и газа, но и повлиять на восстановление экономики и места России на международных рынках».

    В общем, итоговая цель войны РФ – это разрушение РФ. Экономическое – так точно, и довольно скоро. «Глубинному народу», когда многие не знают вообще, на каком континенте живут, при этом будут рассказывать про «пиндосов» и «бандеровцев». Но это не бесконечно работающая пропагандистская схема.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Масовий від'їзд IT-фахівців – ще один критичний наслідок санкцій проти Росії