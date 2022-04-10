Путін знову зустрінеться з Лукашенком: стала відома дата і місце

Лукашенко та Путін опинилися в повній ізоляції через агресію в Україні

Диктатори, яких цивілізований світ взяв у санкційну облогу, тепер зустрічаються лише один з одним

Президент РФ Володимир Путін планує провести переговори з керівником Білорусії Олександром Лукашенком на космодромі «Восточний».

Як повідомило російське пропагандистське телебачення, Путін та Лукашенко відвідають космодром 12 квітня у День космонавтики. Очікується, що лідери ознайомляться з ходом будівництва космодрому, проведуть бесіду з робітниками.

Зазначається, що на переговорах йтиметься про ситуацію навколо та в Україні з урахуванням бажання Мінська приєднатися до процесу переговорів.

«Безумовно, йтиметься і про ситуацію навколо та в Україні. Білорусь хотіла б виступити одним із гарантів безпеки, цю ідею підтримує і Москва», - повідомив журналіст телеканалу Павло Зарубін.

Останнім часом російський президент уперто уникає публічних заходів. Зокрема, сюжет про його зустріч із стюардесами мав видимі ознаки монтажу.

Під час прощання Путіна з померлим від коронавірусу політиком Володимиром Жиріновським із приміщення були виведені всі присутні, включно із траурним караулом.

Також Путін вразив журналістом довгим столом, за яким зустрічався з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив, що його країна має стати повноправним учасником переговорів між Україною та Росією задля припинення війни.