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    Путін знову зустрінеться з Лукашенком: стала відома дата і місце

    Лукашенко та Путін опинилися в повній ізоляції через агресію в Україні - Путін знову зустрінеться з Лукашенком: стала відома дата і місце
    Лукашенко та Путін опинилися в повній ізоляції через агресію в Україні
    Фото: ЕРА

    Диктатори, яких цивілізований світ взяв у санкційну облогу, тепер зустрічаються лише один з одним

    Президент РФ Володимир Путін планує провести переговори з керівником Білорусії Олександром Лукашенком на космодромі «Восточний».

    Як повідомило російське пропагандистське телебачення, Путін та Лукашенко відвідають космодром 12 квітня у День космонавтики. Очікується, що лідери ознайомляться з ходом будівництва космодрому, проведуть бесіду з робітниками.

    Зазначається, що на переговорах йтиметься про ситуацію навколо та в Україні з урахуванням бажання Мінська приєднатися до процесу переговорів.

    «Безумовно, йтиметься і про ситуацію навколо та в Україні. Білорусь хотіла б виступити одним із гарантів безпеки, цю ідею підтримує і Москва», - повідомив журналіст телеканалу Павло Зарубін.

    Останнім часом російський президент уперто уникає публічних заходів. Зокрема, сюжет про його зустріч із стюардесами мав видимі ознаки монтажу.

    Під час прощання Путіна з померлим від коронавірусу політиком Володимиром Жиріновським із приміщення були виведені всі присутні, включно із траурним караулом.

    Також Путін вразив журналістом довгим столом, за яким зустрічався з президентом Франції Еммануелем Макроном.

    Невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив, що його країна має стати повноправним учасником переговорів між Україною та Росією задля припинення війни.

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    Теги: Білорусь росія телебачення Олександр Лукашенко війна путін космос Україна президент окупація
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    Путін знову зустрінеться з Лукашенком: стала відома дата і місце