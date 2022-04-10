  1. Головна
  2. Спорт
  3. Фото
рус
    Фото

    В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами

    Гола Пристань &ndash; це Україна! - В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами
    Гола Пристань – це Україна!
    фото: Юрій Зеленін

    Насолодитись футболом та гарною весняною погодою зібралось близько 100 вболівальників та 3 команди

    У тимчасово окупованому Росією місті Гола Пристань на Херсонщині пройшов турнір із міні-футболу під гаслом «Гола Пристань – це Україна». Про це у Facebook повідомив місцевий мешканець Юрій Зеленін.

    «Сьогодні у Голій Пристані пройшов турнір із міні-футболу під гаслом «Гола Пристань – це Україна»! Насолодитись футболом та гарною весняною погодою зібралось близько 100 вболівальників та 3 команди гравців!», – написав Зеленін.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами
    В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами
    В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами
    В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами
    В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами
    В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами
    В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами
    В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами
    В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами
    В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами
    В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами
    В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами
    В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами
    В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами
    В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами
    фото: Юрій Зеленін

    Він також зазначив, що вболівальники зібрали 1756 грн, для Управління соціального захисту населення для придбання продуктів харчування багатодітним сім'ям.

    Окремо Зеленін зазначив, що російські військові перебувають у санаторії «Гопри». Міський голова та ряд інших місцевих мешканців й досі перебувають у полоні окупантів.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами