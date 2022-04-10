В окупованій Голій Пристані пройшов турнір з міні-футболу під українськими прапорами

Насолодитись футболом та гарною весняною погодою зібралось близько 100 вболівальників та 3 команди

У тимчасово окупованому Росією місті Гола Пристань на Херсонщині пройшов турнір із міні-футболу під гаслом «Гола Пристань – це Україна». Про це у Facebook повідомив місцевий мешканець Юрій Зеленін.

«Сьогодні у Голій Пристані пройшов турнір із міні-футболу під гаслом «Гола Пристань – це Україна»! Насолодитись футболом та гарною весняною погодою зібралось близько 100 вболівальників та 3 команди гравців!», – написав Зеленін.

Він також зазначив, що вболівальники зібрали 1756 грн, для Управління соціального захисту населення для придбання продуктів харчування багатодітним сім'ям.

Окремо Зеленін зазначив, що російські військові перебувають у санаторії «Гопри». Міський голова та ряд інших місцевих мешканців й досі перебувають у полоні окупантів.