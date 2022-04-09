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    Економіка та фінанси

    Shell продовжує купувати нафту в Росії: знайшли обхідний маневр – Bloomberg

    Нафтова компанія публічно відмовлялася від закупівель у РФ, але фактично робить це за допомогою хитрого способу - Shell продовжує купувати нафту в Росії: знайшли обхідний маневр – Bloomberg
    Нафтова компанія публічно відмовлялася від закупівель у РФ, але фактично робить це за допомогою хитрого способу
    фото з відкритих джерел

    Компанія використовує схему змішування

    Велика європейська нафтова компанія Shell Plc знайшла обхідний спосіб підтримувати поставки російських енергоресурсів за допомогою схеми щодо «змішування» нафти, хоча публічно відмовилася від закупівель з РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

    Суть такого обхідного маневру полягає в тому, щоб продати барель, в якому тільки 49,99% вироблено в Росії, стверджує автор статті. Так, на думку Shell, поки інші 50,01% поставляються з інших джерел, нафтовий вантаж технічно не має російського походження.

    «Цей маневр лежить в основі зростаючого і непрозорого ринку змішаного російського дизельного палива та інших продуктів нафтопереробки, одного з багатьох, які нафтові компанії та трейдери використовують для забезпечення поставок російських енергоносіїв в Європу, в той самий час задовольняючи громадську думку, що вимагає припинення субсидування військової машини Володимира Путіна», – йдеться в матеріалі.

    Такий прийом змішування називають зручним інструментом для компаній, що бажають все-таки продовжувати купувати енергоресурси з РФ.

    Зазначається, що компанія Shell, щоб дозволити змішування з Росією, вже внесла поправки в так звані загальні положення та умови своїх контрактів.

    За інформацією видання, така торгівля здійснюється з російського Приморська до латвійського Вентспілса.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Shell вирішила залишити ринок РФ через війну в Україні та списати до $5 млрд.

    На початку квітня компанія Shell оголосила про намір поетапно відмовитися від усіх російських вуглеводнів, включаючи нафту, нафтопродукти, газ та скраплений природний газ. Раніше Shell заявила, що буде працювати в РФ, але обіцяє передати Україні гроші за російську нафту.

    Теги: росія окупанти війна торгівля машини Україна окупація #stoprussia
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    Shell продовжує купувати нафту в Росії: знайшли обхідний маневр – Bloomberg