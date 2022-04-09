Shell продовжує купувати нафту в Росії: знайшли обхідний маневр – Bloomberg

Нафтова компанія публічно відмовлялася від закупівель у РФ, але фактично робить це за допомогою хитрого способу

Компанія використовує схему змішування

Велика європейська нафтова компанія Shell Plc знайшла обхідний спосіб підтримувати поставки російських енергоресурсів за допомогою схеми щодо «змішування» нафти, хоча публічно відмовилася від закупівель з РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

Суть такого обхідного маневру полягає в тому, щоб продати барель, в якому тільки 49,99% вироблено в Росії, стверджує автор статті. Так, на думку Shell, поки інші 50,01% поставляються з інших джерел, нафтовий вантаж технічно не має російського походження.

«Цей маневр лежить в основі зростаючого і непрозорого ринку змішаного російського дизельного палива та інших продуктів нафтопереробки, одного з багатьох, які нафтові компанії та трейдери використовують для забезпечення поставок російських енергоносіїв в Європу, в той самий час задовольняючи громадську думку, що вимагає припинення субсидування військової машини Володимира Путіна», – йдеться в матеріалі.

Такий прийом змішування називають зручним інструментом для компаній, що бажають все-таки продовжувати купувати енергоресурси з РФ.

Зазначається, що компанія Shell, щоб дозволити змішування з Росією, вже внесла поправки в так звані загальні положення та умови своїх контрактів.

За інформацією видання, така торгівля здійснюється з російського Приморська до латвійського Вентспілса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Shell вирішила залишити ринок РФ через війну в Україні та списати до $5 млрд.

На початку квітня компанія Shell оголосила про намір поетапно відмовитися від усіх російських вуглеводнів, включаючи нафту, нафтопродукти, газ та скраплений природний газ. Раніше Shell заявила, що буде працювати в РФ, але обіцяє передати Україні гроші за російську нафту.