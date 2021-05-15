За прикладом Ізраїлю. В Україні створять систему оповіщення про надзвичайні ситуації

На реалізацію проєкту системи оповіщення громадян про надзвичайні ситуації планують витратити близько 500 млн гривень

Проєкт планують реалізувати на кредитні кошти, які виділять державні банки

Рада національної безпеки і оборони на засіданні в п'ятницю, 14 травня, прийняла рішення створити в Україні систему оповіщення громадян про надзвичайні ситуації (НС). Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, на реалізацію проєкту планують витратити близько 500 млн гривень.

Федоров відзначив, що систему оповіщення про НС створять на основі державного мультиплексу, який не тільки транслюватиме до 12 безкоштовних цифрових каналів, а й сповіщатиме громадян про надзвичайні ситуації.

«У рамках створення цього мультиплексу є формування системи повідомлень про надзвичайні ситуації. Ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі, і бачимо, що система оповіщення повинна працювати в державі», – сказав міністр.

Він відзначив, що проєкт планують реалізувати на кредитні кошти, які виділять державні банки на 5-7 років. За попередніми оцінками, для створення мультиплексу треба 490 млн гривень. Погашатимуть кредити за рахунок доходів Державного концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення.

До слова, Данілов розповів про таємне рішення РНБО створити кібервійська України .

Нагадаємо, 14 травня на засіданні РНБО була затверджена стратегія кібербезпеки на найближчі п'ять років. За словами міністра цифровий трансформації Михайла Федорова, таке рішення прийнято для того, щоб Україна стала передовою в світі країною з кіберзахисту.

Кіберцентр надаватиме послуги кіберзахисту, виявлення та реагування на кіберзагрози як для державних організацій, так і для пересічних громадян. Це захист, який раніше був доступний лише державним структурам.