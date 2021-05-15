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    У Раді зареєстрували законопроєкт про режим «без паперів»: що він передбачає

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    Режим &laquo;без паперів&raquo; прискорить цифровізацію України та забезпечить максимально комфортні умови кожному громадянину, запевнив профільний міністр - У Раді зареєстрували законопроєкт про режим «без паперів»: що він передбачає

    Режим «без паперів» прискорить цифровізацію України та забезпечить максимально комфортні умови кожному громадянину, запевнив профільний міністр

    Колаж: Михайло Федоров

    За словами міністра, після ухвалення законопроєкту жодна державна інституція не зможе вимагати від українців «нескінченних» папірців або довідок

    У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт «Про особливості надання електронних публічних послуг», що запроваджує режим «без паперів».

    Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

    Згідно з інформацією на сайті Ради, ініціаторами законопроєкту є 117 народних депутатів.

    «Режим «без паперів» прискорить цифровізацію України та забезпечить максимально комфортні умови кожному громадянину. Законопроєкт встановлює поняття е-послуг та закріплює особливості їх надання. Адже до сьогодні законодавство України не регулювало питання надання державних послуг в електронній формі», – зазначив він.

    За словами міністра, після ухвалення законопроєкту жодна державна інституція не зможе вимагати від українців «нескінченних» папірців або довідок. Однак якщо людині зручно використовувати паперові документи для отримання послуг, то вона матиме на це право. Законопроєкт також передбачає можливість автоматично отримувати послуги без участі чиновника через електронні сервіси.

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    Теги: міністр документи послуги реєстрація Михайло Федоров діджиталізації Міністерство цифрової трансформації України
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