Данілов розповів про таємне рішення РНБО створити кібервійська України

Про створення українських кібервійськ найближчим часом буде указ глави держави

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на засіданні 14 травня ухвалила рішення створити кібервійська.

Як розповів в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» секретар РНБО Олексій Данілов відповідну ініціативу підтримали всі члени Радбезу.

«Ми затвердили стратегію кібербезпеки нашої країни. Ми сьогодні дійсно, в таємному режимі розглядали питання про створення кібервійськ в нашій країні. І сьогодні це рішення підтримали всі присутні на засіданні члени РНБО», – сказав Данилов.

За його словами, про створення українських кібервійськ найближчим часом буде указ глави держави.

«Це ви дізнаєтеся від президента України», – додав він.

Нагадаємо, 14 травня на засіданні РНБО була затверджена стратегія кібербезпеки на найближчі п'ять років. За словами міністра цифровий трансформації Михайла Федорова, таке рішення прийнято для того, щоб Україна стала передовою в світі країною з кіберзахисту.

Кіберцентр надаватиме послуги кіберзахисту, виявлення та реагування на кіберзагрози як для державних організацій, так і для пересічних громадян. Це захист, який раніше був доступний лише державним структурам.