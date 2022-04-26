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    Економіка та фінанси

    Уряд і Червоний Хрест запустять нові виплати для переселенців: хто і скільки отримає

    Виплати отримають майже 1 млн осіб - Уряд і Червоний Хрест запустять нові виплати для переселенців: хто і скільки отримає
    Виплати отримають майже 1 млн осіб

    Виплати будуть здійснюватися на основі наявних відомостей інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб

    Кабінет міністрів України за участі Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні й Товариства Червоного Хреста України запустить нову програму виплат для вимушених переселенців. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

    Фінансова допомога в межах програми складе 2,5 тис. грн на особу.

    Виплати будуть здійснюватися на основі наявних відомостей інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб. Тобто для отримання виплат не потрібно буде подавати жодних заяв.

    «Розраховуємо, що виплати отримають майже 1 млн осіб. Перевага буде надаватися ВПО з окупованих територій та зон бойових дій», - зазначив Шмигаль.

    Прем’єр нагадав, що наразі в Україні продовжують працювати й інші програми для вимушених переселенців:

    • по 2 тис. грн від уряду кожному дорослому та по 3 тис. грн на дитину,
    • дві спільні з ООН й одна спільна з UNICEF програми з виплати 2,2 тис. грн переміщеним особам, що належать до вразливих категорій.

    Як раніше повідомлялося, уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям. До слова, ЮНІСЕФ здійснить одноразові виплати українським сім’ям.

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    Теги: росія окупанти переселенці війна Україна уряд біженці окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Уряд і Червоний Хрест запустять нові виплати для переселенців: хто і скільки отримає