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    Економіка та фінанси

    Частина українців отримає додаткову допомогу 2220 грн: кому призначать

    Виплата додаткової грошової допомоги вразливим домогосподарствам буде здійснюватися за три місяці в розмірі 2220 грн на кожного члена сім'ї - Частина українців отримає додаткову допомогу 2220 грн: кому призначать
    Виплата додаткової грошової допомоги вразливим домогосподарствам буде здійснюватися за три місяці в розмірі 2220 грн на кожного члена сім'ї
    фото з відкритих джерел

    Майже пів мільйона людей, які втекли від війни, зможуть розраховувати на фінансову підтримку

    Приблизно 500 тис. українців отримають додаткові виплати у розмірі 2220 грн в рамках меморандуму Мінсоцполітики та Всесвітньої продовольчої програми ООН. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

    Зазначається, що внутрішньо переміщені особи з числа найбільш вразливих груп отримають додаткові до державних програм грошові виплати. Відповідно до укладеного меморандуму, виплата додаткової грошової допомоги вразливим домогосподарствам буде здійснюватися за три місяці в розмірі 2220 грн на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більше, ніж для трьох осіб.

    У межах програми планується охопити додатковою до державних програм підтримкою приблизно 500 тис. осіб.

    «Станом на сьогодні завдяки співпраці з агенціями ООН та іншими міжнародними організаціями реалізуються програми грошових виплат, які надаються людям додатково до державних допомог, на загальну суму 9,6 млрд грн. За рахунок цих коштів більше 2 млн людей, які постраждали від війни, з найбільш вразливих категорій отримають виплати в розмірі від 2200 до 2500 грн на місяць строком від одного до трьох місяців», – сказала міністерка Марина Лазебна.

    Також стало відомо, що уряд збільшив тимчасову допомогу для дітей: скільки і кому нададуть.

    Нагадаємо, уряд створив державну систему гуманітарної допомоги.

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    Теги: росія окупанти соцвиплати ООН війна Україна окупація Марина Лазебна
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    Частина українців отримає додаткову допомогу 2220 грн: кому призначать