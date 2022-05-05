Частина українців отримає додаткову допомогу 2220 грн: кому призначать

Виплата додаткової грошової допомоги вразливим домогосподарствам буде здійснюватися за три місяці в розмірі 2220 грн на кожного члена сім'ї

Майже пів мільйона людей, які втекли від війни, зможуть розраховувати на фінансову підтримку

Приблизно 500 тис. українців отримають додаткові виплати у розмірі 2220 грн в рамках меморандуму Мінсоцполітики та Всесвітньої продовольчої програми ООН. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що внутрішньо переміщені особи з числа найбільш вразливих груп отримають додаткові до державних програм грошові виплати. Відповідно до укладеного меморандуму, виплата додаткової грошової допомоги вразливим домогосподарствам буде здійснюватися за три місяці в розмірі 2220 грн на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більше, ніж для трьох осіб.

У межах програми планується охопити додатковою до державних програм підтримкою приблизно 500 тис. осіб.

«Станом на сьогодні завдяки співпраці з агенціями ООН та іншими міжнародними організаціями реалізуються програми грошових виплат, які надаються людям додатково до державних допомог, на загальну суму 9,6 млрд грн. За рахунок цих коштів більше 2 млн людей, які постраждали від війни, з найбільш вразливих категорій отримають виплати в розмірі від 2200 до 2500 грн на місяць строком від одного до трьох місяців», – сказала міністерка Марина Лазебна.

Також стало відомо, що уряд збільшив тимчасову допомогу для дітей: скільки і кому нададуть.

Нагадаємо, уряд створив державну систему гуманітарної допомоги.

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