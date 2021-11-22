Греція ввела нові обмеження через спалах Covid-19

У Греції правоохоронці усе частіше ловлять шахраїв, які продаають фальшиві сертифікати про вакцинацію

У Греції запровадили нові обмеження, спрямовані на стримування сплеску зараження Covid-19, який майже вдвічі підвищив рівень смертності. Про це повідомляє АР.

Згідно з новими правилами, жителів країни зобов’язують носити захисні маски для обличчя на всіх робочих місцях. Приміщення для відпочинку та розваг повнолітнім особам дозволять відвідувати лише за наявності довідки про вакцинацію або нещодавнє одужання від Covid-19.

До обмежених місць належать закриті зони в барах, ресторанах, кінотеатрах та музеях. Додаткові обмеження щодо кількості осіб також були введені в судах і місцях культури.

Нові правила діятимуть до 6 грудня.

Уряд Греції виключив повернення до загального карантину, але міністр охорони здоров’я Танос Плевріс заявив, що поточні обмеження будуть повторно оцінені через два тижні.

«Це наші невакциновані співгромадяни дуже хворіють, потрапляють у відділення реанімації і вмирають… Вакциновані не потребують такого ж рівня захисту», – сказав він.

Тим часом старший прокурор Греції порушив кримінальні справи проти понад 40 осіб, імовірно, причетних до операції з продажу сертифікатів про щеплення людям, які не отримали вакцину. Це перший випадок, коли серйозні кримінальні звинувачення були висунуті у справі про шахрайство з вакцинацією в Греції.

За даними сайту Worldometer, у Греції з початку пандемії зафіксували майже 879 тис. випадків Covid-19, з яких 17,3 тис. летальних, одужали 783,9 тис. хворих.

У світі станом на ранок 22 листопада зафіксували понад 257,8 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них померли понад 5,1 млн осіб, одужали більше 232,7 млн осіб.

Також нагадаємо, що Іспанія змінила правила в'їзду для українців.

Крім того, Австрія першою з країн ЄС вводить обов’язкову ковід-вакцинацію для всіх.

До слова, Covid-19 вибився у «лідери» серед найчастіших причин смерті українців у 2021 році.

Читайте також: