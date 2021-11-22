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    Україна має стати членом НАТО

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    Хочеться побачити український прапор серед цієї компанії - Україна має стати членом НАТО
    Хочеться побачити український прапор серед цієї компанії
    фото: NATO/Facebook

    Заява щодо майбутнього членства України в Альянсі була зроблена ще у 2008 році

    Надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО на найближчому саміті у 2022 році у Мадриді пошле Путіну потужний сигнал від наших західних партнерів.

    Нарощування російських військ на кордоні з Україною, яке триває, надає нової актуальності 13-річним зусиллям стати частиною західного військового та безпекового альянсу.

    Заява лідерів країн-членів НАТО щодо майбутнього членства України в Альянсі була зроблена ще у 2008 році. Вже минуло 13 років з моменту цієї чіткої заяви щодо відкриття дверей для України. Коли я брав участь у саміті НАТО у Брюсселі у 2018 році, я сказав: зараз тут є лідери усіх країн-членів НАТО. Будь ласка, підніміть руки ті, хто підтримує майбутнє членство України у НАТО.

    Усі підняли руки.

    Я спитав: чи є тут хтось, хто виступав би проти? Ніхто не відгукнувся. Я спитав: чи потрібно нам запитувати дозволу, нам, вільній та демократичній країні, найбільшій за територією у Європі, дозволу Путіна, чи дозволяє він нам приєднатися до НАТО, чи не дозволяє? Ви вважаєте це європейським шляхом? Ви вважаєте це демократичним шляхом? Вони відповіли «ні».

    І тоді ми зробили заяву, що для членства України у НАТО нам не потрібен дозвіл Путіна. І якщо вже так, чому Україна не може отримати План дій щодо членства?

    Це – не гарантія вступу, це лише мотивація для реформ. Але Європа потребує демократичної України, Європа потребує європейської України, Європа потребує безпечної України і врешті Європа потребує незалежної від Росії України.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: НАТО війна Європа Україна
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    Україна має стати членом НАТО