Правила «жовтої» зони карантину в Україні стануть жорсткішими

Планується, що в «жовтому» рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації

Наразі МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин

Міністерство охорони здоров'я розробляє зміни до правил «жовтої» зони адаптивного карантину. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Наразі міністерство працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що в «жовтому» рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації – як для працівників, так і для відвідувачів», – повідомив він.

Станом на 22 листопада до «жовтої» зони належать Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька області.

За словами міністра, зараз у країнах Європи реєструється зростання рівня захворюваності на Covid-19, зокрема в таких країнах як Німеччина, Польща, Франція, Нідерланди.

Раніше в «жовтій» зоні карантинних обмежень в Україні було достатньо однієї дози вакцини від коронавірусу для відвідувачів і працівників громадських закладів. Також «жовта» зона передбачає носіння масок і дотримання соціальної дистанції.

Масові заходи можливі за умови одна людина – на 4 квадратні метри, у басейнах і фітнес-центрах одна особа – на 10 квадратних метрів.

Зазначимо, сьогодні глава МОЗ оголосив, що дві області виходять з «червоної» зони.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 листопада, в Україні зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

До слова, на Херсонщині поширюється штам Delta+.

Ще Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

Також МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими. А ще МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

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