Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава МАГАТЕ висловив «полегшення» після під'єднання ЗАЕС до української енергосистеми

Юрій Лящук
glavcom.ua
Глава МАГАТЕ висловив «полегшення» після під'єднання ЗАЕС до української енергосистеми
Гроссі вирушить на переговори в Росію
фото з відкритих джерел

Пошкоджену зовнішню лінію електропередачі було відновлено, і ЗАЕС знову під'єднано до мережі

Представники Міжнародного агенства з атомної енергії (МАГАТЕ), які перебувають на Запорізькій АЕС, підтверджують, що станцію знову під'єднали до української енергосистеми, повідомив 9 жовтня у Twitter глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

«Наша команда у Запоріжжі підтверджує, що пошкоджену вчора зовнішню лінію електропередачі було відновлено, і ЗАЕС знову під'єднано до мережі – тимчасове полегшення у все ще неприйнятній ситуації. Захисна зона потрібна зараз», – написав він.

Гроссі зазначив, що для встановлення зони безпеки навколо АЕС він вирушить до Росії, а потім побачить президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 8 жовтня в результаті обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена.

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.

Тим часом стало відомо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 5 жовтня вирушив до Києва для обговорення питання ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

Читайте також: Третій блекаут Запорізької АЕС. Що врятує світ від ядерної аварії?
Теги: росія Україна Запорізька АЕС МАГАТЕ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Глава МАГАТЕ висловив «полегшення» після під'єднання ЗАЕС до української енергосистеми
Глава МАГАТЕ висловив «полегшення» після під'єднання ЗАЕС до української енергосистеми
Представник Білого дому відмовився коментувати вибух на Кримському мосту
Представник Білого дому відмовився коментувати вибух на Кримському мосту
Обговорили ситуацію в Україні: Байден провів розмову з Шольцом
Обговорили ситуацію в Україні: Байден провів розмову з Шольцом
Російський опозиціонер розповів, чому в Кремлі зненавиділи Путіна
Російський опозиціонер розповів, чому в Кремлі зненавиділи Путіна
Допомога на €11 млн. Німеччина підготує українських воїнів до зими
Допомога на €11 млн. Німеччина підготує українських воїнів до зими
Вибух на Кримському мосту: Путін звинуватив Україну в «теракті»
Вибух на Кримському мосту: Путін звинуватив Україну в «теракті»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Путін вимагає ескалації війни
96K
«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі
28K
Чому Путін напав на Україну? Трамп зробив шокуючу заяву
16K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Ворог атакує на Бахмутському та Авдіївському напрямках, – Генштаб
12K
У Путіна лише два варіанти щодо півдня України, але вони програшні – CNN

Новини

П'ять хороших новин 9 жовтня
Сьогодні, 21:30
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
Вчора, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
Вчора, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Вчора, 11:41
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
Вчора, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Вчора, 09:21

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту