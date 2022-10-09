Глава МАГАТЕ висловив «полегшення» після під'єднання ЗАЕС до української енергосистеми

Гроссі вирушить на переговори в Росію

Пошкоджену зовнішню лінію електропередачі було відновлено, і ЗАЕС знову під'єднано до мережі

Представники Міжнародного агенства з атомної енергії (МАГАТЕ), які перебувають на Запорізькій АЕС, підтверджують, що станцію знову під'єднали до української енергосистеми, повідомив 9 жовтня у Twitter глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

«Наша команда у Запоріжжі підтверджує, що пошкоджену вчора зовнішню лінію електропередачі було відновлено, і ЗАЕС знову під'єднано до мережі – тимчасове полегшення у все ще неприйнятній ситуації. Захисна зона потрібна зараз», – написав він.

Гроссі зазначив, що для встановлення зони безпеки навколо АЕС він вирушить до Росії, а потім побачить президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 8 жовтня в результаті обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена.

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.

Тим часом стало відомо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 5 жовтня вирушив до Києва для обговорення питання ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.