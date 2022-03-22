У столиці правоохоронці затримали «монаха»-інформатора окупантів

41-річний чоловік представлявся монахом одного з храмів

У телефоні затриманого знайшли заклики знищувати українців

Столичні правоохоронці затримали російського інформатора в Києві. Він називався монахом та передавав окупантам секретну інформацію. Про це повідомляє Національна поліція.

Колаборанта затримали на одній зі станцій метро. У 41-річного чоловіка, що представлявся монахом одного з храмів, вилучили докази.

В його мобільному телефоні виявили листування з абонентами з Росії, які закликали знищувати українців. Також в смартфоні були фото об’єктів критичної інфраструктури, аудіозаписи з інформацією щодо розташування блокпостів тощо.

Затриманого диверсанта передали працівникам Служби безпеки України.

Нагадаємо, днями СБУ затримала російських інформаторів у Києві, Харкові та Полтаві.

Також на Рівненщині затримали озброєного інформатора окупантів.

Як повідомлялося, за добу в Києві попалося півтори сотні диверсантів.

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