  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У столиці правоохоронці затримали «монаха»-інформатора окупантів

    41-річний чоловік представлявся монахом одного з храмів - У столиці правоохоронці затримали «монаха»-інформатора окупантів
    41-річний чоловік представлявся монахом одного з храмів
    фото: Нацполіція

    У телефоні затриманого знайшли заклики знищувати українців

    Столичні правоохоронці затримали російського інформатора в Києві. Він називався монахом та передавав окупантам секретну інформацію. Про це повідомляє Національна поліція.

    Колаборанта затримали на одній зі станцій метро. У 41-річного чоловіка, що представлявся монахом одного з храмів, вилучили докази.

    В його мобільному телефоні виявили листування з абонентами з Росії, які закликали знищувати українців. Також в смартфоні були фото об’єктів критичної інфраструктури, аудіозаписи з інформацією щодо розташування блокпостів тощо.

    Затриманого диверсанта передали працівникам Служби безпеки України.

    Нагадаємо, днями СБУ затримала російських інформаторів у Києві, Харкові та Полтаві.

    Також на Рівненщині затримали озброєного інформатора окупантів.

    Як повідомлялося, за добу в Києві попалося півтори сотні диверсантів.

    Читайте також
    Теги: росія окупанти Київ метро війна Україна поліція чоловік окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У столиці правоохоронці затримали «монаха»-інформатора окупантів