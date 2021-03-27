Загострення на Донбасі: Зеленський висловив співчуття родинам загиблих

Президент Володимир Зеленський відправив на Донбас головнокомандувача ЗСУ для з'ясування усіх обставин

Зеленський не залишився осторонь ситуації на Донбасі, де внаслідок ворожого обстрілу загинули четверо бійців Збройних сил України.



На сторінці президента в Facebook йдеться про те, що найближчим часом будуть проведені розмови з усіма лідерами "Нормандської четвірки».



На Донбас відряджено головнокомандувача ЗСУ для детального з'ясування усіх обставин.



Додамо, що в результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль.

Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

У тому ж напрямку, у передмісті селища Майорськ, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.