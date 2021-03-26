Загострення на Донбасі: Арестович не виключив розмову Зеленського з Путіним

Арестович не виключив розмову Зеленського з Путіним

Розмова Володимира Зеленського з Володимиром Путіним планується, зазначив Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович не виключив прямого контакту президентів України та Росії. За його словами, розмова Володимира Зеленського з Володимиром Путіним планується.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Наскільки я знаю, такі плани є (щодо розмови президентів – ред.)», – сказав він.

Водночас Арестович додав, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак наразі веде переговори з представниками нормандського формату щодо сьогоднішнього загострення на Донбасі.

«Зараз йдуть інтенсивні консультації з цього приводу», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль.

Зеленський висловив співчуття рідним чотирьох військових, які загинули на Донбасі.

«Європейська Солідарність» вимагає засідання РНБО щодо загострення на Донбасі.