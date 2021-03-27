Місія ОБСЄ за добу зафіксувала майже 500 порушень режиму припинення вогню на Донбасі

493 порушення зафіксували у Донецькій області, переважно це постріли та черги зі стрілецької зброї

493 порушення зафіксували у Донецькій області

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ протягом 25 березня зафіксувала на сході України майже 500 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті спостерігачів, оприлюдненому 26 березня.

493 порушення зафіксували у Донецькій області, переважно це постріли та черги зі стрілецької зброї.

«Більшість порушень — постріли й черги зі стрілецької зброї. За попередній звітний період (24 березня — ред.) в Донецькій області зафіксовано 89 таких порушень», — йдеться у звіті.

У Луганській області СММ зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню.

На ділянках, де тривало обслуговування чи ремонт важливих об’єктів цивільної інфраструктури, СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню і здійснювала моніторинг його дотримання.

Водночас місія зазначає, що її свободу пересування як і раніше обмежували бойовики.

Нагадаємо, 26 березня від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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