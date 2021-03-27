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    ОБСЄ може втратити мандат в Україні вже 31 березня – МЗС

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    Нинішній мандат місії ОБСЄ закінчується 31 березня - ОБСЄ може втратити мандат в Україні вже 31 березня – МЗС
    Нинішній мандат місії ОБСЄ закінчується 31 березня

    МЗС зазначає, що деякі держави-учасниці ОБСЄ нині блокують рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на наступні 12 місяців

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні може втратити мандат вже з квітня. Деякі країни-учасниці ОБСЄ блокують його продовження на наступний рік.

    Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

    МЗС зазначає, що деякі держави-учасниці ОБСЄ нині блокують рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на наступні 12 місяців. Нинішній мандат місії закінчується 31 березня.

    Міністерство вважає це неприйнятним і наголошує на тому, що згортання діяльності СММ ОБСЄ гратиме на руку лише Російській Федерації.

    «Незаконна військова діяльність збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей України залишиться поза полем зору міжнародної спільноти, припиниться міжнародна фіксація порушень державою-агресором режиму припинення вогню, що може призвести до подальшої неконтрольованої ескалації», – наголосили у відомстві.

    Міністерство звертає увагу на тривалі зусилля Росії, спрямовані на перешкоджання діяльності місії. Повне припинення мандату ставить під загрозу реалізацію Мінських угод та домовленостей «нормандського формату«, вважають в МЗС.

    «Вже від початку квітня ОБСЄ може втратити свій ключовий інструмент сприяння врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту. Непродовження мандата СММ завдасть серйозного удару авторитету ОБСЄ як регіональної безпекової організації, виконання безпекових положень Мінських угод та домовленостей «нормандського формату« критично ускладниться без моніторингу місії», – наголосили в міністерстві.

    Відомство закликало усі сторони «відмовитися від деструктивної позиції, приєднатися до консенсусу та уможливити продовження діяльності СММ ОБСЄ в Україні».

    Теги: МЗС ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас
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