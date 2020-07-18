На Одещині у ДТП загинуло шестеро людей, трьох госпіталізовано



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ДТП сталося поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району на Одещині

До деблокації загиблих від ДСНС залучено шість чоловік особового складу та дві одиниці техніки

Внаслідок ДТП поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району на Одещині загинуло шестеро осіб, трьох госпіталізовано.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«18 липня о 07:46 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинуло 6 осіб та 3 особи госпіталізовано, з них 1 дитина 2018 р.н.

До деблокації загиблих від ДСНС залучено 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки».

Інші обставини ДТП невідомі, поліція області поки не повідомляє про подію.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня донька. Згодом помер і 10-річний хлопчик.

За життя ще однієї дитини – 14-річного хлопчика – борються лікарі.

14 липня суд обрав запобіжний захід Антону Желепі – 2 місяці під вартою.

За даними правоохоронців, Антон Желепа, окрім кількох судимостей, сім разів притягався до адмінвідповідальності за алко- і наркокермування.

Журналісти зробили припущення, що Желепа міг бути не один в Mercedes або за кермом могла бути зовсім інша людина.

Як повідомлялося, стан 14-річного Святослава Цурканова, який єдиний із сім’ї вижив у моторошній ДТП, що сталася 12 липня на столичному шосе, покращився.

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