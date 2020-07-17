Пожежа в «Токіо Стар»: затриманого в аеропорту співвласника готелю відправили в СІЗО



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Сергія Дурача взяли під варту терміном на 25 днів Фото: 7 канал

Підозрюваного відправили в СІЗО на 25 днів, йому інкримінують порушення правил пожежної безпеки

Київський районний суд Одеси заарештував співвласника готелю «Токіо Стар» Сергія Дурача у справі про пожежу з дев’ятьма загиблими.

Про це повідомляє 7 канал.

Підозрюваного відправили в СІЗО на 25 днів, йому інкримінують порушення правил пожежної безпеки, що і стало причиною пожежі в готелі (ст. 270 ч. 2 КК України).

В ході засідання суду прокурори наполягали, що Сергій Дурач намагався втекти за кордон і у нього є болгарський паспорт.

Зі свого боку захист Дурача стверджував, що підзахисний не намагався переховуватися, а не міг повернутися до України з Болгарії через карантин.

Про саме обвинувачення, за словами адвоката, Дурач дізнався зі ЗМІ, після чого добровільно з'явився до слідчого.

Нагадаємо, 15 липня в міжнародному аеропорту Одеси затримали співвласника готелю «Токіо Стар» Сергія Дурача.

Як відомо, у справі «Токіо Стар» підозрюваними є власник готелю Вадим Чорний, адміністратор готелю Ірина Паровик та адміністратор готелю Оксана Їжак, яка в день трагедії була на зміні.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ятеро осіб, десять постраждали.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01.34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1А, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01.39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі перебувало орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – сім.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.