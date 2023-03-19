Загроза залишається. Росія вивела носії «Калібрів» у Чорне море

В акваторії нараховують 16 «Калібрів»

Станом на ранок неділі, 19 березня, російські війська вивела у Чорне море дев'ять кораблів. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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Зокрема, в акваторії є два надводні ракетоносії. Загальний залп складає 16 «Калібрів».

За її словами, окупанти тримають у Чорному морі тримають судна у безпечному для себе районі, «вираховуючи понад 100 морських мін, щоб не бути ураженими нашою зброєю».

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«Спостерігається згортання операції пошукової, де відбувся повітряний інцидент, вони там дещо вишукували. Погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт», – зазначила Гуменюк.

Представния ЗСУ наголошує, що присутність ракетоносіїв в морі може свідчити про загрозу точкових ракетних ударів. Армія РФ намагається знайти тактику, адже масовані ракетні удари не дають тих результатів, на яких чекає Москва. Гуменюк наглошує: як правило, окупанти активізують ракетні атаки, коли не мають успіху на землі.

Нагадаємо, станом на ранок 17 березня Росія тримала на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири ракетоносії. Серед ворожих ракетоносіїв – два підводних човни. Загальний залп – до 24 «Калібрів».

Як повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, небезпека удару залишається високою.