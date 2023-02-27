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Росія перекидає в Україну додаткові сили – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія перекидає в Україну додаткові сили – Генштаб
фото ілюстративне

Ворог наступає на п’ятьох напрямках

Триває 369-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом поточної доби противник завдав вісім ракетних та 28 авіаційних ударів, 12 з них – іранськими ударними БПлА типу «Шахед-136». Здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, формування наступальних угруповань не виявлено. Противник у прикордонних районах Брянської та Курської областей здійснює інженерне обладнання місцевості, зокрема протитанкових ровів. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне Чернігівської області; Будівельне, Гірки, Атинське, Волфине, Павлівка, Степок Сумської області; Ветеринарне, Стрілеча Гатище, Вовчанські Хутори, Кам’янка, Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в напрямку населених пунктів Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне і Виїмка – Донецької. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Курилівка, Кислівка, Табаївка Харківської області; Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області та Роздолівка – Донецької.

Бахмутський напрямок

Обстрілів зазнали населені пункти, зокрема, Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Озарянівка Донецької області.

Авдіївський та Шахтарський напрямки

Противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних атак в напрямку Кам’янки, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне та Вугледар.

Запорізький напрямок

Вогневого ураження зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір’я Запорізької області. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії, а для визначення позицій нашої артилерії розгорнув в районі населеного пункту Степове радіолокаційний комплекс «Зоопарк-1».

Херсонський напрямок

Від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало понад 20 населених пунктів Херсонської області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро. Зокрема, Берегове, Берислав, Веселе, Тягинка, Антонівка та місто Херсон.

Противник продовжує зазнавати втрат. Тому, для надання медичної допомоги своїм військовослужбовцям, активно використовує місцеву інфраструктуру на тимчасово захоплених територіях. Так, в населеному пункті Каланчак, на базі місцевої лікарні облаштовано військовий шпиталь. Туди вже привезли близько 150 поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. За наявною інформацією, медичний персонал – виключно росіяни.

Ворог продовжує здійснювати заходи з дискредитації Сил оборони України та залякування мешканців тимчасово захопленої частини Херсонщини. Противник знову обстріляв з мінометів житлові квартали населеного пункту Олешки та звинуватив у цьому ЗСУ.

Перемоги ЗСУ

Авіація Сил оборони України завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, наші воїни за поточну добу знищили дев'ять з 12 іранських ударних БПлА типу «Шахед-136» та один – типу Zala.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили противника та одну позицію протиповітряної оборони.

Теги: війна росія окупанти Україна Генштаб

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