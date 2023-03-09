Скільки ракет окупанти випустили по Україні: Залужний назвав цифри

Сили оборони знищили 34 ракети та чотири безпілотники

Цієї ночі противник завдав масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України. Росіяни здійснили 81 пуск ракет різного базування. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Ворог здійснив:

28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;

шість пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

шість пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 «Кинджал»;

вісім пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Крім того, здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.

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Силами та засобами Повітряних сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також чотири БпЛА Shahed-136/131.

Внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.

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Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди.