Найбільший у Центральній Європі приватний залізничний перевізник хоче працювати в Україні

Чеський залізничний лоукостер RegioJet запускає відразу декілька маршрутів з України в країни ЄС. Один вже цього року, інші – з наступного. Про це пише Forbes Ukraine, посилаючись на слова власника компанії Радіма Янчура.

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Україна поки займає лише 1% у бізнесі RegioJet, який торік перевіз 11 млн пасажирів. «До кінця 2024-го плануємо суттєво збільшити частку українського напрямку, пасажиропотік має зрости втричі – до 500 тис. пасажирів на рік», – каже Янчура.

Так, компанія має намір з наступного року відновити прямий рейс Київ – Берлін. Подібний рейс курсував до 2012 року. Але німецька залізниця свого часу виставила комерційні умови, які збільшили вартість проїзду територією Німеччини. Це зробило маршрут збитковим, і рейс був закритий.

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У RegioJet, зауважує Янчура, інша бізнес-модель, ніж у державних операторів, зокрема «Укрзалізниця» перевозитиме пасажирів своїми поїздами до кордону, а RegioJet перехоплюватиме пасажирів і везтиме далі.

У результаті квиток зі Львова до Праги коштуватиме менше 1000 гривень. Державна чеська залізниця такий самий квиток продає фактично вдвічі дорожче.

Наступного року планується також запустити прямий поїзд Київ–Ганновер через Лейпциг і Дрезден.

Серед анонсованих на цей рік планів – новий рейс Прага-Чоп. Зараз поїзд доїжджає до словацького Кошице за 70 кілометрів від Ужгорода. Цей поїзд і хочуть продовжити до Чопа, а в перспективі надалі і до Мукачева. Відстань від Праги до Мукачева дозволяє організувати перевезення нічними поїздами.

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Власник перевізника запевнив, що бачить потенціал у перевезенні європейських туристів саме до Мукачева. До міста веде вузька європейська колія стандарту 1435 мм. Там можна було б зробити базу з обслуговування поїздів: клінінг, екіпірування, поточний ремонт тощо. Але є одна проблема – ділянка шляху Чоп-Мукачеве не електрифікована,але RegioJet готовий електрифікувати її власним коштом.

Після вступу України до Євросоюзу RegioJet планує оперувати поїздами вже на українській території, отримавши відповідну ліцензію. Адже в ЄС будь-хто може отримати доступ до залізничної інфраструктури, сплативши фіксований тариф.

Нагадаємо, президент Чеської Республіки Петр Павел на саміті НАТО 11 липня заявив, що вікно можливостей для військового прогресу України «більш-менш закриється до кінця цього року» через майбутні вибори в США та інших країнах.