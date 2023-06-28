Відео з загибеллю захисників. Чому не варто подібне викладати

Нікому не стане краще від того, що цивільним покажуть смерть в прямому ефірі чи записі

Правила висвітлення військових конфліктів, як і правила дорожнього руху – написані кров'ю. І писались нею впродовж всього новітнього часу.

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Будь-яке подібне відео має дві складові. Інформаційну та емоційну.

Інформаційна цінна та важлива. Як вояки опинилися на минному полі? Чому не було проведено інженерні роботи? Які були додаткові фактори? Що передувало цим подіям? Це важливі питання, на які важливо знайти відповідь.

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Але знайти цю відповідь можуть лише люди, що мають відповідну кваліфікацію. Себто, офіцери.

Військова справа – складна кваліфікована праця. Я за сумою прочитаних мені курсів вже де-факто близький до вищої військової освіти, а в своїй безпосередній спеціальності прям значно вище за середнього. Але небо порятуй, якщо в загальновійськових питаннях мене ще вистачає для поверневого розуміння, то в чужих спеціальних я навіть рота не відкрию. Так само як я не побіжу оцінювати виконання чужої бойової задачі, не бачивши власне бойових документів та передумов. Навіть по своєму профілю.

Тому інформаційна складова трагедії – предмет кваліфікованої, а не масової, оцінки.

Є ще емоційна складова.

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Моя особиста думка: включати емоційну складову на війні взагалі вкрай кепька мода, якщо мова не йде про інформаційно-психологічні операції щодо противника.

Нікому не стане краще від того, що цивільним покажуть смерть в прямому ефірі чи записі. От взагалі нікому. Їхнім родичам стане гірше.

«От зрозуміють, що в країні війна, яка ціна, що це не жарти» – ні. Просто ні, і за дев'ять років війни у вас були усі шанси це перевірити, тож виплюньте цю жуйку з голів та дописів. Хто розумів, той розуміє, хто не хотів, той не буде.

«От побачать, яка трагедія, і змусять командування краще командувати» – ні, так теж не буде. Від відео у командування додаткові знання не виростуть, від суспільного тиску теж. І взагалі тиск мас на командування – так само погано, як тиск пасажирів літака на його пілота. Навіть якщо пілот недосвічений. Нам це вкрай наочно довів досвід 2014 року. Забувати не треба, повторювати теж.

Більш того, такі відео мають дуже потужний демотивуючий ефект. Саме тому в збройних силах держав є підрозділи, які безпосередньо займаються поширенням таких відео серед вояків та населення противника.

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Їм за це гроші платять. Вищі за середні по війську.

Не виконуйте за них їхню роботу.