Путін їде? Африка ухвалила рішення щодо формату БРІКС

Президент ПАР Сиріл Рамафоса поки що не сказав, чи завітає Путін до Африки

Саміт БРІКС (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa – прим. «Главком») у Південно-Африканській Республіці відбудеться в офлайн режимі, попри виданий ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише ресурс Barrons.

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Президент ПАР Сиріл Рамафоса виключив онлайн формат саміту БРІКС, що відбудеться вже наступного місяця. «Підготовка до саміту БРІКС триває, і ми завершуємо наші дискусії щодо формату», – сказав він у неділю журналістам, додавши, що це буде «фізична» зустріч.

«Ми збираємося провести фізичний саміт БРІКС, ми всі прагнемо провести саміт, на якому ми зможемо дивитися на одне одного», – зазначив він.

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Водночас, Рамафоса не підтвердив, та не спротував, що диктатор Путін, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд (ICC) за звинуваченнями в тому, що Росія незаконно депортувала українських дітей, відвідає захід.

Нагадаємо, у ПАР на 22-24 серпня заплановано проведення саміту БРІКС. У ньому також має взяти участь і російський диктатор Володимир Путін.

Але у березні суд Гааги видав ордер на арешт глави Кремля, оскільки він причетний до депортації українських дітей. Виходячи з того, що ПАР є країною-підписантом Римського статуту, вона зобов'язана заарештувати диктатора, якщо він перебуває на території держави.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що ПАР може перенести саміт до іншої країни. Уряд розглядає можливість звернутися до Китаю з проханням провести зустріч лідерів країн там.

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Нагадаємо, Південно-Африканська Республіка чекає на участь російського диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС у серпні цього року, незважаючи на те, що країна зобов’язана арештувати його й видати Гаазькому суду. Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса за підсумками зустрічі лідерів африканських держав із Володимиром Зеленським у Києві.

Росія також злякалась можливої участі Франції у саміті БРІКС. Москва назвала президента Франції Еммануеля Макрона «недоречним гостем» на саміті. Ця позиція нібито вже передана ПАР.

До слова, раніше видання L'Opinion з посиланням на джерела повідомило, що Макрон дізнавався у президента ПАР Сиріла Рамафоси, чи є можливість для нього взяти участь у саміті БРІКС. Макрон може стати першим західним лідером, який відвідає саміт закритого клубу БРІКС «Ставка трохи божевільна та безпрецедентна – французький лідер на форумі, який хоче конкурувати з глобальним управлінням світом під керівництвом США», – коментує видання.

Раніше стало відомо,що Південно-Африканська Республіка готується внести зміни до законодавства перед самітом БРІКС, на який ймовірно може приїхати російський диктатор Володимир Путін. У такий спосіб країна хоче гарантувати імунітет президенту РФ та встановити незалежність від Міжнародного кримінального суду, щоб мати право самій вирішувати, заарештовувати лідера чи ні.