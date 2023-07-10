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Путін їде? Африка ухвалила рішення щодо формату БРІКС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Путін їде? Африка ухвалила рішення щодо формату БРІКС
У ПАР розповіли подробиці майбутнього заходу БРІКС
фото з відкритих джерел

Президент ПАР Сиріл Рамафоса поки що не сказав, чи завітає Путін до Африки

Саміт БРІКС (англ. BRICS  – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa – прим. «Главком») у  Південно-Африканській Республіці відбудеться в офлайн режимі, попри виданий ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише ресурс Barrons.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса виключив онлайн формат саміту БРІКС, що відбудеться  вже наступного місяця.  «Підготовка до саміту БРІКС триває, і ми завершуємо наші дискусії щодо формату», – сказав він у неділю журналістам, додавши, що це буде «фізична» зустріч.

«Ми збираємося провести фізичний саміт БРІКС, ми всі прагнемо провести саміт, на якому ми зможемо дивитися на одне одного», – зазначив він.

Водночас, Рамафоса  не підтвердив, та не спротував, що диктатор Путін, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд (ICC) за звинуваченнями в тому, що Росія незаконно депортувала українських дітей, відвідає захід. 

Нагадаємо, у ПАР на 22-24 серпня заплановано проведення саміту БРІКС. У ньому також має взяти участь і російський диктатор Володимир Путін.

Але у березні суд Гааги видав ордер на арешт глави Кремля, оскільки він причетний до депортації українських дітей. Виходячи з того, що ПАР є країною-підписантом Римського статуту, вона зобов'язана заарештувати диктатора, якщо він перебуває на території держави.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що ПАР може перенести саміт до іншої країни. Уряд розглядає можливість звернутися до Китаю з проханням провести зустріч лідерів країн там.

Нагадаємо, Південно-Африканська Республіка чекає на участь російського диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС у серпні цього року, незважаючи на те, що країна зобов’язана арештувати його й видати Гаазькому суду. Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса за підсумками зустрічі лідерів африканських держав із Володимиром Зеленським у Києві.

Росія також злякалась можливої участі Франції у саміті БРІКС. Москва назвала президента Франції Еммануеля Макрона «недоречним гостем» на саміті. Ця позиція нібито вже передана ПАР. 

До слова, раніше видання L'Opinion з посиланням на джерела повідомило, що Макрон дізнавався у президента ПАР Сиріла Рамафоси, чи є можливість для нього взяти участь у саміті БРІКС. Макрон може стати першим західним лідером, який відвідає саміт закритого клубу БРІКС  «Ставка трохи божевільна та безпрецедентна – французький лідер на форумі, який хоче конкурувати з глобальним управлінням світом під керівництвом США», – коментує видання.

Раніше стало відомо,що Південно-Африканська Республіка готується внести зміни до законодавства перед самітом БРІКС, на який ймовірно може приїхати російський диктатор Володимир Путін. У такий спосіб країна хоче гарантувати імунітет президенту РФ та встановити незалежність від Міжнародного кримінального суду, щоб мати право самій вирішувати, заарештовувати лідера чи ні.

Читайте також:  Саміт БРІКС. Влада Південної Африки дала застереження Путіну
Теги: росія саміт путін арешт БРІКС Південно-Африканська республіка Москва

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